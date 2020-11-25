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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

На конституционном совещании предложили упразднить пост премьер-министра

Члены конституционного совещания предложили упразднить институт премьер-министра. Решение принято большинством голосов участников секции «Государственные органы власти».

По их словам, полномочия главы правительства переходят президенту, поэтому нет необходимости для отдельного должностного лица.

Отметим, в первом пункте 56-й статьи проекта новой Конституции указано: президент является главой государства и руководит испольнительной властью.

Новый проект Основного закона вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174365/
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