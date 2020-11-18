Нургазы Анаркулов: Мнение общества по проекту Конституции будет учитываться

Проект новой редакции Конституции будет дорабатываться с учетом мнения общественности и экспертного сообщества, заявил 24.kg руководитель отдела информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов.

«Проект Конституции, разработанный группой депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, будет дорабатываться с учетом мнения общественности и экспертного сообщества. На сегодняшний день на общественное обсуждение вынесен базовый вариант Основного закона, который предполагает новую систему правления в стране», — проинформировал он.

Окончательный вариант Конституции охватит предложения, которые будут озвучены в ходе обсуждений. Нургазы Анаркулов

По его словам, время показало, что в стране за социально-экономическое развитие должен нести ответственность один конкретный человек, то есть глава государства.

«Ранее никто ни за что не отвечал, работала хаотичная система. Народ, уставший от такого беспорядка, требует перемен», — сказал он.

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Нургазы Анаркулов добавил, что ранее все решения принимались в одном месте, а при критической ситуации все «шишки летели» в премьер-министра, который по сути являлся только исполнителем принятых решений.

«Поэтому практика показывает необходимость выработки новых подходов в системе государственного управления», — заключил собеседник.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.