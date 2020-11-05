О конституционной реформе Садыра Жапарова, которая приведет к диктатуре власти

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров пока не намерен отказываться от идеи в очередной раз переписать Конституцию.

Во всех интервью он говорит о том, что намерен провести конституционную реформу. Цель — возвращение к президентской форме правления. По его мнению, парламентаризм и партийная система дискредитировали себя.

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Таков основной месседж предлагаемых поправок. Проект Основного закона разработчики пока не представили на общественное обсуждение.

Выступая перед жителями Оша, Садыр Жапаров заявил, что в ближайшее время создадут конституционное совещание по редактированию главного документа страны. Он ручается, что его работа будет открытой и транслироваться в прямом эфире.

Будет общественное обсуждение, и окончательный вариант вынесем на референдум. Садыр Жапаров

Плебисцит должен пройти до выборов в Жогорку Кенеш, которые, предположительно, должны состояться весной 2021 года. Вытянет ли государство с прогнозируемым дефицитом бюджета в 35 миллиардов сомов четыре масштабные кампании — президентские выборы, парламентские, местные и референдум — вопрос открытый.

В своем стремлении поменять Конституцию новые власти, похоже, забыли о том, что Европейский союз и USAID не дадут денег на конституционную реформу, которая предполагает усиление института президента.

Призрак диктатуры

Политологи считают: говорить том, что новая Конституция непременно приведет к диктатуре, пока преждевременно. Нет вариантов откорректированного Основного закона, и поэтому утверждать, что Садыр Жапаров толкает страну в пропасть тоталитаризма, нельзя. Да и президентская республика, за которую выступает, кстати, не один он, не всегда означает авторитаризм.

«На самом деле сейчас мы находимся ближе к этой опасной черте, чем когда будет принят Основной закон. Хаос и отсутствие согласованной и скоординированной политики может привести к диктатуре гораздо быстрее, чем конституционная реформа. Очевидно, что переписывание Конституции даст централизованную власть. Но диктатура может появиться и независимо от каких-либо изменений», — сказал политолог Эмиль Джураев.

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В свою очередь юристы правовой клиники «Адилет» отмечают, что проблема не в Конституции и не в форме правления, а в частности в том, что политика в КР ушла из публичного пространства. Они призывают тех, кто твердит о необходимости конституционной реформы, отразить в своей предвыборной программе ее концепцию: какие конкретные изменения нужны, для чего они нужны и какие конкретные результаты принесут.

«Конституция является основным правовым документом страны, и в нее не должны вноситься необдуманные изменения, поскольку последствия могут втянуть страну в еще больший политический и экономический кризис», — подчеркивают эксперты «Адилета».

Все изменения должны быть тщательно проработаны с участием профессиональных юристов конституционалистов и обеспечением широкого общественного обсуждения. Юристы правовой клиники «Адилет»

Иначе общество рискует получить противоречивый и неоднозначный Основной закон, новеллы которого будут трактоваться в зависимости от ситуации, а не заложенных установок. А разночтения как раз и приводят к узурпации.

Аналитики также напоминают разработчикам, что, прежде чем выносить проект Конституции на референдум, надо получить заключение Венецианской комиссии. «Это, скорее, требование по умолчанию. Резюме членов комиссии нужно для того, чтобы нашу Конституцию признало мировое сообщество, и мы обязаны учесть замечания экспертов, иначе рискуем окончательно скатиться в правовой вакуум», — отмечает экс-премьер-министр Феликс Кулов.

Нужно ли мнение Венецианской комиссии новой власти, непонятно. В аппарате президента пока никаких комментариев на этот счет не дают. Известно только, что проект новой Конституции увидит свет в течение 10-15 дней. Так обещает Садыр Жапаров.

Положения преткновения

Определенные контуры будущей Конституции проглядываются в программе партии «Мекенчил». Исходя из тех предложений, что озвучены в ней, эксперты уже могут делать определенные выводы.

Если Садыр Жапаров возглавит страну после 10 января, то будет переформатирована избирательная система.

От партийных списков откажутся. Выборы в Жогорку Кенеш будут проходить по одномандатным округам или мажоритарно-пропорциональной системе. Это позволит сгладить возможное противостояние с парламентом.

Кроме того, будет сокращено число депутатов. Здесь возможны варианты — предлагается 60, 75 и 90. Аналитики отмечают, что в любом случае с олигархическим и клановым парламентом, где партийное представительство будет носить чисто номинальный характер, договориться седьмому этажу будет намного проще, быстрее и дешевле. Однако этого может и не потребоваться. Поскольку высший законодательный орган страны превратится в декоративный институт, от которого ничего не зависит.

В качестве альтернативы разработчики предлагают ввести институт народного курултая.

По их замыслу, это будет некий центр сдержек и противовесов, своего рода гарантия от диктатуры. Правда, совершенно непонятно, как он будет действовать, какие задачи решать, будет ли это выборный орган, и если да, то какой формат избрания предполагает. Отметим, что на постсоветском пространстве аналогов народного курултая как института власти нет.

Только в Туркменистане есть подобное — Халк маслахаты (Народный совет). Но уже в следующем, 2021 году он прекращает официально свое существование. Туркменистан переходит к двухпалатному парламенту.

Кстати, в самой предвыборной программе «Мекенчила» речь о народном курултае не идет. Эта идея заложена в программе партии «Чон казат», и продвигает ее нынешний вице-премьер-министр по силовому блоку Максат Мамытканов. Садыр Жапаров, похоже, против этой инициативы не возражает.

К слову, программы двух политических объединений по смысловой нагрузке и концепции очень схожи. И чтобы понять, что подразумевают авторы под обязанностями и значением института курултая, ознакомимся с политблоком «Чон казата».

Уточняется, что курултай будет осуществлять общественный контроль над президентом, который будет также возглавлять кабмин и над парламентом. При этом члены народного курултая получают квоту при формировании судейской коллегии Конституционной палаты. Они будут выдвигать шесть из 12 судей.

Чем еще будут заниматься делегаты курултая и каковы рамки их полномочий, не указывается.

Размытость понятий

Конституционная реформа — это пока единственный план, объявленный Садыром Жапаровым. Традиционные лозунги о борьбе с коррупцией и криминалом можно не учитывать.

Однако эксперты подчеркивают, что переформатирование политической модели в сторону укрепления президентской власти — это не та ясная и большая цель, которая обеспечит развитие страны и тем более не поспособствует укреплению демократических институтов. Ответов на все исторические вызовы по-прежнему нет, как и нет предложенных решений накопившихся проблем.

Кроме того, инициируемые Жапаровым и его командой изменения в Основной закон привели к обострению противостояния новой власти с гражданскими активистами и политическими партиями, выступающими за парламентаризм.

У сторон нет точек соприкосновения — демократы погрязли в разборках по поводу легитимности шестого созыва и переноса сроков выборов. Новая власть на претензии оппонентов не реагирует.

Подобная раздробленность, отсутствие полноценного диалога, публичной политики ведут к правовой анархии. Последняя неизбежна — к диктатуре и не закона, а одного человека с абсолютной концентрацией власти.