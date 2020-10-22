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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

ЦИК отменит свое решение о назначении даты повторных выборов в парламент

ЦИК отменит свое решение о назначении повторных выборов в парламент на 20 декабря. Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев объяснил 24.kg почему.

По его словам, как только вступит в силу законопроект о приостановлении действия некоторых норм Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», согласно которому до проведения конституционной реформы отменяются досрочные президентские и парламентские выборы, избирательная комиссия отменяет свое решение.

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«Закон должен вступить в силу, и тогда мы исполним его. ЦИК — орган исполнительный. То есть выборы 20 декабря проходить не будут», — сказал Кайрат Осмоналиев.

6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку. Повторные выборы были назначены на 20 декабря.

Сегодня стало известно, что в парламент внесли законопроект о внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, согласно которому сроки предстоящих выборов приостанавливаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170388/
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