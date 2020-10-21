ЦИК приняла к сведению итоги ручного подсчета голосов избирателей

Члены ЦИК на заседании заслушали информацию об итогах ручного подсчета голосов на выборах в Жогорку Кенеш, прошедших 4 октября.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что отдельно по 62 участкам были аннулированы результаты из-за превышения бюллетеней для голосования над количеством идентифицированных избирателей.

«С учетом аннулированных участков проголосовали 1 миллион 919 тысяч 962 избирателя, или 54 процента», — отметила она.

Нуржан Шайлдабекова не стала озвучивать итоги, отметив, что вся информация опубликована на сайте ЦИК.

Отметим, что ЦИК назначила проведение повторных выборов в ЖК на 20 декабря.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.