Поправки в закон о выборах. Тест на честность для Садыра Жапарова

6 октября ЦИК признала итоги выборов в парламент 4 октября недействительными. Избирательная комиссия приняла решение под давлением широкой общественности. Возмущенные фальсификацией кыргызстанцы вышли на массовые акции протеста в Бишкеке. Митинги закончились подавлением и беспорядками. Президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был сложить полномочия досрочно.

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Дату повторной избирательной кампании должен назначить тот же состав ЦИК. Озвучена предварительная дата голосования — 20 декабря. Но прежде парламенту предстоит принять поправки в закон о выборах — снизить барьер, залог и решить вопрос с регистрацией по форме № 2.

Сегодня депутаты ЖК соберутся, чтобы обсудить изменения. Напомним, профильный комитет уже одобрил в первом чтении сокращение барьера с 7 до 3 процентов и залога с 5 до 1 миллиона. Но часть нардепов склоняется к тому, что 3 процента — очень мало, и предлагают остановиться на пяти. Появилась еще одна группа, предлагающая порог на уровне одного процента.

Когда три лучше, чем пять

Эксперты утверждают, что порог однозначно должен быть снижен. Иначе массовое недовольство итогами неизбежно. Но 5 процентов, считают, все же много. Оптимальный вариант — 3 процента. При одном проценте в седьмой созыв могут пройти 15 партий, и в результате состав будет разношерстным и недоговороспособным. При таком количестве фракций создать устойчивую коалицию не получится. Регулярное же переформатирование отразится и на жизнеспособности правительства.

При трех процентах к финишу могут прийти 10 партий. «Мекенчилу» Камчыбека Ташиева и «Бутун Кыргызстану» Адахана Мадумарова эксперты прочат убедительную победу.

Это убеждение подкреплено предварительными результатами отмененного голосования. Несмотря на массовый подкуп, подвоз избирателей и кочевье голосующих по форме № 2, партиям удалось, пусть и со скрипом, но все же преодолеть порог 7 процентов. У «Бир Бола», «Ата Мекена», «Реформы» и «Республики» войти в список победителей не получилось.

Политолог Шерадил Бактыгул считает, что, если на повторных выборах эти партии не объединятся, даже порог 3 процента им не поможет получить желаемое количество мандатов.

Он также полагает, что им надо работать с электоратом на местах, а не в соцсетях, широко освещать свои программу и платформу, информируя и объясняя.

«Ошибка заключалась в том, что ни одна из проигравших партий не предложила общественную идею, вокруг которой объединились бы люди, которая сплотила бы. Просто разбежались по спискам, и избиратель не смог определиться — программы под копирку. Что касается «Республики», то ей нужно было выступать в альянсе с авторитетными политиками юга, тогда шансы попасть в Жогорку Кенеш увеличиваются», — сказал эксперт.

Новички показали неплохие результаты. Если «Реформа», «Чон казат», «Ата Мекен» и «Бир Бол» объединятся, то они могут взять 12 процентов голосов. Это минимум. Шерадил Бактыгул

Он отметил, что запрос на публичный интерес актуален и на этих выборах, и пока он не будет удовлетворен, оппозиция обречена на поражение.

На трех процентах настаивают депутаты Алтынбек Сулайманов и Омурбек Текебаев. К ним примкнул Мирлан Жеенчороев. В 2019 году, напомним, он предлагал пять процентов. Но поскольку партия еле взяла и этот барьер, мнение поменялось.

К уменьшению порога до трех процентов и региональной квоты до 0,3 процента склоняется еще один нардеп — Дастан Бекешев. С членами ЖК согласны и в ЦИК. Член комиссии Гульнара Джурабаева считает, что трехпроцентный барьер — демократичен и обеспечит максимальное представительство партий. Поскольку при семипроцентном пороге интересы 35 процентов избирателей оказались неохваченными. При 5 процентах это число сократится всего на треть. Но последнее слово остается за Жогорку Кенешем.

Форма раздора

Вместе с тем аналитики опасаются, что в спорах о процентах законодатели забудут откорректировать пункт, предписывающий смену избирательного адреса по форме № 2. Тем более что и здесь мнения нардепов расходятся. Одни предлагают полностью исключить эту норму, другие считают: отменять регистрацию по форме № 2 не следует, но необходимо прописать в законе, что менять участок можно только один раз.

В свою очередь в ЦИК склоняются к мысли, что лишать человека возможности голосовать там, где он пожелает, нельзя.

Это противоречит самому духу избирательной кампании и нарушает право гражданина на свободу перемещения.

Да и вряд ли упразднение скандальной формы одобрят потенциальные кандидаты. Перемещение избирателей помогает им собрать голоса в негласных округах. В противном случае претендент на депутатский значок может в Жогорку Кенеш и вовсе не попасть. Об этом позаботится партийный лидер.

Поэтому, как отмечают аналитики, редактура избирательного законодательства нуждается в комплексном подходе.

Дастан Бекешев, к примеру, рекомендует за 30 дней до дня голосования запретить подавать заявления по форме № 2. А также настаивает: чтобы минимизировать влияние административного ресурса — обязать чиновников, баллотирующихся в Жогорку Кенеш, увольняться с работы.

Успеть принять

Успеют ли сегодня парламентарии рассмотреть все предложенные варианты и поменять неудобный закон о выборах, неизвестно. Слишком много разногласий и споров вызывает практически каждый пункт, отраженный в документе.

Наверное, поэтому выглядит неоднозначным практически единодушное принятие этой весной шестым созывом семипроцентного избирательного порога. Уже тогда эксперты объяснили это влиянием президентского аппарата на бесхребетный состав парламента.

За с трудом преодолимый для большинства политорганизаций семипроцентный порог проголосовали 100 депутатов Жогорку Кенеша.

Для сравнения: с таким же рвением парламентарии одобрили годом ранее 9 процентов порога. Как поведут себя нардепы, если им и в этот раз поступит предложение оставить 5 процентов, не снижая до трех, предугадать не берется никто. Тем более что у этой цифры есть свои сторонники, которых немало, и они поддерживают новую власть в лице Садыра Жапарова.

Воздержится ли и. о. президента премьер-министр от соблазна навязать депутатскому корпусу свою волю? Накануне экс-президент переходного периода Роза Отунбаева заявила, что предстоящие выборы в ЖК — тест на честность и непредвзятость для Садыра Жапарова. Насколько успешно он его пройдет, от этого зависит политическая стабильность в государстве.