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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

На проведение повторных выборов ЦИК намерена потратить более 450 миллионов сомов

На проведение повторных выборов ЦИК намерена потратить более 450 миллионов сомов. Об этом на заседании ЦИК сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, расчеты по смете расходов уже направлены в Минфин.

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Нуржан Шайлдабекова добавила, что идут переговоры с донорами о поддержке проведения выборов для снижения финансовой нагрузки на бюджет.

Отметим, что ЦИК назначила проведение повторных выборов в ЖК на 20 декабря.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки.

В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170102/
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