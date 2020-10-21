На проведение повторных выборов ЦИК намерена потратить более 450 миллионов сомов. Об этом на заседании ЦИК сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, расчеты по смете расходов уже направлены в Минфин.

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Нуржан Шайлдабекова добавила, что идут переговоры с донорами о поддержке проведения выборов для снижения финансовой нагрузки на бюджет.

Отметим, что ЦИК назначила проведение повторных выборов в ЖК на 20 декабря.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки.

В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.