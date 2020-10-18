Садыру Жапарову предлагают заменить представителей ЦИК по президентской квоте

Центральная избирательная комиссия должна уйти в отставку всем составом, потому что она не имеет доверия среди народа после массовых нарушений во время парламентских выборов 4 октября. Об этом заявила Атыр Абдрахматова, ранее добровольно сложившая свои полномочия члена избирательной комиссии.

Атыр Абдрахматова намерена записаться на прием к премьер-министру, исполняющему полномочия президента страны, Садыру Жапарову.

По ее мнению, он срочно должен отозвать четырех членов ЦИК по президентской квоте и представить новых из числа гражданских активистов.

Таким образом, состав ЦИК будет обновлен, отмечает она.

Ранее председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила журналистам, что повторные парламентские выборы могут быть назначены на 20 декабря 2020 года.