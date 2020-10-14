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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сооронбай Жээнбеков не обещал, что в течение трех дней уйдет в отставку

Президент Сооронбай Жээнбеков не обещал премьер-министру Садыру Жапарову, что в течение трех дней уйдет в отставку. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

По ее словам, сейчас в прессе и соцсетях муссируется информация о том, что Сооронбай Жээнбеков обещал уйти с должности президента «в течение трех дней».

«Сооронбай Жээнбеков заявлял, что уйдет с должности лидера страны, но про какие три дня говорят Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем», — отметила Толгонай Стамалиева.

Она подчеркнула: в ходе сегодняшних переговоров Садыр Жапаров также озвучил, что «уже прошло 10 дней».

В переговорах со стороны Садыра Жапарова принимали участие депутаты Талант Мамытов, Курманкул Зулушев и Камчыбек Ташиев, которые также придерживаются позиции, что Сооронбай Жээнбеков должен уйти.

Ни в одном заявлении главы государства и в сообщениях его пресс-службы не указано конкретной даты ухода с должности.

Сооронбай Жээнбеков уйдет, как страна встанет на путь законности.

Толганай Стамалиева

Со стороны президента в переговорах принимали участие руководитель аппарата Досалы Эсеналиев, советник главы государства Мурат Шайымкулов, заведующий отделом внешней политики аппарата Данияр Сыдыков и пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

Напомним, что сегодня нардепы повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки президента решится сегодня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169329/
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