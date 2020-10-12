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Власть
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

ЦИК отказала Омурбеку Текебаеву в возврате депутатского мандата

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев не стал депутатом шестого созыва. ЦИК решила не возвращать мандат, поскольку нет вакантного места. Решение принято сегодня на заседании. 

Уточняется, что заявитель отметил, что все решения судов по его уголовному делу отменил Верховный суд, а материалы направили на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть Омурбек Текебаев не имеет теперь статуса осужденного. Он проходит обвиняемым, но до вынесения обвинительного решения суда может быть депутатом. 

Заявление Омурбека Текебаева остается открытым до образования вакантного мандата.  

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168875/
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