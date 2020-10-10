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Власть
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Омурбек Текебаев может вернуть себе депутатский мандат

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев может вернуть себе депутатский мандат. Его заявление поступило на рассмотрение в ЦИК.

Уточняется, что завтра Центризбирком рассмотрит его. Заявитель отметил, что все решения судов по его уголовному делу отменил Верховный суд, а материалы направили на рассмотрение по новым обстоятельствам. Омурбек Текебаев не имеет статуса осужденного. Он проходит обвиняемым, но до вынесения решения суда может быть депутатом. 

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168576/
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