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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Правительство призывает к соблюдению законности и продолжает работать

Члены правительства Кыргызстана обратились к гражданам страны. Текст распространила пресс-служба кабмина.

Правительство обратилось к кыргызстанцам с призывом к стабильности и соблюдению действующего в стране законодательства. Кабмин призвал все стороны к соблюдению законности. Это необходимо для бесперебойной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления для обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан.

Кроме того, важно сохранить экономическую стабильность и возможность продолжения всеми хозяйствующими субъектами экономической деятельности.

«Одним из наших приоритетов также является сохранение имиджа страны на международной арене как суверенного, демократичного и правового государства. Мы, ощущая свою ответственность, возложенную на нас народом Кыргызстана, продолжаем исполнять возложенные на нас обязанности и работу», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167908/
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