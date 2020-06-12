Хватит сидеть на гособеспечении. Алтынбек Сулайманов раскритиковал ОТРК

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов объяснил 24.kg, чем его не устраивает Общественная телерадиокорпорация (ОТРК).
По его словам, он предлагает реформу управления и выступает за переход ОТРК на самофинансирование. Первая кнопка страны работает на средства, которые ей выделяются из госбюджета.
«На содержание госканала ежегодно тратится 400 миллионов сомов. Такие компании как ОТРК должны быть локомотивом телевизионной индустрии в стране, привлекать новые технологии за счет качественного менеджмента и высококачественного контента. Хватит сидеть на гособеспечении», — отметил нардеп.
Алтынбек Сулайманов считает, если отдать госканалы в частную собственность, то возникнет свободная конкуренция. Будут развиваться медиа, и зритель получит качественный контент, не однобокий.
Отметим, ранее парламентарии раскритиковали политику ОТРК, упрекнув гендиректора канала Жайнака Усен уулу в односторонней подаче сюжетов и необъективном подходе.