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Власть

Глава Кыргызстана соболезнует президенту Турции из-за гибели людей под лавинами

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и народу Турции в связи с жертвами при сходе лавин в провинции Ван. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

«С глубокой скорбью воспринял новость о человеческих жертвах в результате схода лавин в провинции Ван. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и народу Турции. Разделяю горечь утраты с родными и близкими погибших», — говорится в телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Трагедия произошла на территории турецкой провинции Ван 4-5 февраля. Кроме 41 погибшего, сообщается, что еще 84 человека внесены в списки пострадавших. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/142935/
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