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Власть

Они не боятся. Чиновников призвали не запугивать жителей приграничных районов

Таабалды Тиллаев предложил улучшить условия для несения службы сотрудников правоохранительных органов, работающих в приграничных районах. Об этом депутат заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Он отметил важную роль милиции в приграничных селах.

«Например, в селе Арка живут 10 тысяч человек. Там на милицию возложена большая ответственность. Но если бы вы видели условия в помещении милицейского участка. Зимой они просто мерзнут. Вместо того чтобы ремонтировать свое здание, правительство должно направить средства на такие села, а не ждать, когда произойдет очередной конфликт», — сказал Таабалды Тиллаев.

Он призвал членов кабмина не запугивать жителей Баткена, которые вынуждены защищать свои земли.

«Вы их не пугайте. Они все равно не боятся. Они родились такими смелыми», — заметил нардеп.

Напомним, что во время координационного совещания по вопросам границы в Баткене вице-премьер-министр Жениш Разаков пригрозил служебным расследованием главе села Максат, который участвовал в митинге в Бишкеке, и другим местным чиновникам, чьи родственники были замечены на акции протеста. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/141096/
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