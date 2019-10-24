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Власть

Электробусы для перевозки пассажиров появятся в Бишкеке

Приобретать электробусы целесообразнее для муниципалитета, чем продлевать контактные троллейбусные линии. Об этом сообщил сегодня на очередной сессии БГК начальник троллейбусного управления Артур Омурзаков, отвечая на вопрос депутата Рысбая Аматова.

«Не считаю, что есть необходимость в продлении линий. Можно продлить в жилмассив «Колмо», там нам не надо будет строить подстанцию», — отметил Артур Омурзаков.

Он добавил, что перед приобретением электробусов лучше закупить троллейбусы с повышенным автономным ходом.

«У них такие же аккумуляторы. Научимся их обслуживать, подготовим специалистов, базу для электробусов. Техника дорогая, надо сначала научиться ее обслуживать», — сказал Артур Омурзаков.
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