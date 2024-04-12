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Общество

В Бишкеке два троллейбуса перестанут курсировать вечером, одному изменят маршрут

С 19.00 будут временно приостановлены троллейбусные маршруты № 11 и 17, а № 10 будет курсировать до микрорайона № 8. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Временные изменения в работе городских троллейбусных маршрутов вызваны необходимостью проведения канализационных работ на разворотном конечном пункте «Асанбай», — сказали в муниципалитете.

С 13 апреля все троллейбусы выйдут на линии и будут курсировать в штатном режиме.

Мэрия приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291394/
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