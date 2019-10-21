16:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Парламентские выборы пройдут 4 октября 2020 года, БГК изберут 11 апреля 2021-го

Центризбирком составил график проведения выборов в республиканский и местные кенеши на 2020-2023 годы. Он опубликован на сайте ЦИК КР.

VII созыв Жогорку Кенеша граждане изберут 4 октября 2020 года.

12 апреля 2020 года состоятся очередные выборы в 30 местных кенешей (из них — 25 айыльных кенешей и 5 городов: Ош, Каракол, Балыкчи, Токмак, Майлуу-Суу).

11 апреля 2021-го — выборы в 418 местных кенешей, включая выборы 386 кенешей, полномочия которых завершаются в декабре 2020 года (370 айыльных кенешей и 16 городов: Бишкек, Нарын, Кара-Куль, Баткен, Кызыл-Кия, Сулюкта, Исфана, Талас, Узген, Кант, Орловка, Каинда, Шопоков, Кербен, Кочкор-Ата, Чолпон-Ата) и выборы в 32 кенеша, полномочия которых завершаются в мае 2021 года (26 айыльных кенешей и 6 городов: Джалал-Абад, Кок-Янгак, Ноокат, Кемин, Кадамджай, Айдаркен).

Читайте по теме
Глава ЦИК напомнила президенту, какие выборы ждут Кыргызстан в ближайшие годы

10 октября 2021 года — выборы в четыре местных кенеша (3 айыльных и город Кара-Суу).

Апрель 2022-го — 18 кенешей (три города —Таш-Кумыр, Кара-Балта, Токтогул).

Апрель 2023 года — 13 кенешей.

Октябрь 2023 года — выборы президента КР. В этот же период пройдут выборы Саруйского айыльного кенеша.

Общие расходы ЦИК в 2020 году составят 928 миллионов сомов.

Сообщается, что 560 миллионов составят расходы на выборы ЖК, 60 миллионов — на подготовку и проведение местных выборов в апреле 2020 года (31 кенеш), 197 миллионов — перенос из бюджета ГРС в бюджет ЦИК в связи с переходом полномочий по списку избирателей и идентификации. Еще 100 миллионов — текущий бюджет аппарата ЦИК.

На выборы Жогорку Кенеша в 2015 году потратили 944,5 миллиона сомов, на выборы президента в 2017-м — 724,7 миллиона.

Рост расходов на выборы в 2015 году связан с тратами на мероприятия по разработке и применению биометрической базы данных граждан Кыргызстана.
Ссылка:
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ЦИК напомнила президенту, какие выборы ждут Кыргызстан в ближайшие годы
Поправки в избирательное законодательство. Революции не случилось
Выборы-2020. В Минфине рассказали, сколько на самом деле потратят денег
Народную инициативу прямых выборов мэра продвигают в Бишкеке
Выборы-2020. Порог в 9 процентов может привести к политическому коллапсу
Депутаты могут бесконечно вносить поправки в избирательное законодательство
В Нарыне избрали нового мэра
ЦИК утвердил итоги выборов в айыльный кенеш Саруу
Стало известно, на какое число могут быть назначены выборы в парламент
Выборы-2020. Игра на грани фола, когда проиграть могут все
Популярные новости
Выборы-2020. Олигархи сохранят за&nbsp;собой Жогорку Кенеш Выборы-2020. Олигархи сохранят за собой Жогорку Кенеш
От&nbsp;должности отстранили заместителя руководителя аппарата правительства От должности отстранили заместителя руководителя аппарата правительства
Дороги, музеи, комбинаты. Где еще разрезают ленточки президенты соседних стран Дороги, музеи, комбинаты. Где еще разрезают ленточки президенты соседних стран
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 октября
Бизнес
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
&laquo;Умные&raquo; покупки для всей семьи в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома на&nbsp;ms.kg «Умные» покупки для всей семьи в рассрочку и не выходя из дома на ms.kg
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
21 октября, понедельник
16:12
По поставкам угля на ТЭЦ Бишкека начато досудебное производство По поставкам угля на ТЭЦ Бишкека начато досудебное прои...
16:01
На мероприятиях, проводимых за госсчет, предлагают запретить фонограмму
15:52
Парламентские выборы пройдут 4 октября 2020 года, БГК изберут 11 апреля 2021-го
15:47
Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
15:41
«Умные» покупки для всей семьи в рассрочку и не выходя из дома на ms.kg