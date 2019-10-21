Парламентские выборы пройдут 4 октября 2020 года, БГК изберут 11 апреля 2021-го

Центризбирком составил график проведения выборов в республиканский и местные кенеши на 2020-2023 годы. Он опубликован на сайте ЦИК КР.

VII созыв Жогорку Кенеша граждане изберут 4 октября 2020 года.

12 апреля 2020 года состоятся очередные выборы в 30 местных кенешей (из них — 25 айыльных кенешей и 5 городов: Ош, Каракол, Балыкчи, Токмак, Майлуу-Суу).

11 апреля 2021-го — выборы в 418 местных кенешей, включая выборы 386 кенешей, полномочия которых завершаются в декабре 2020 года (370 айыльных кенешей и 16 городов: Бишкек, Нарын, Кара-Куль, Баткен, Кызыл-Кия, Сулюкта, Исфана, Талас, Узген, Кант, Орловка, Каинда, Шопоков, Кербен, Кочкор-Ата, Чолпон-Ата) и выборы в 32 кенеша, полномочия которых завершаются в мае 2021 года (26 айыльных кенешей и 6 городов: Джалал-Абад, Кок-Янгак, Ноокат, Кемин, Кадамджай, Айдаркен).

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10 октября 2021 года — выборы в четыре местных кенеша (3 айыльных и город Кара-Суу).

Апрель 2022-го — 18 кенешей (три города —Таш-Кумыр, Кара-Балта, Токтогул).

Апрель 2023 года — 13 кенешей.

Октябрь 2023 года — выборы президента КР. В этот же период пройдут выборы Саруйского айыльного кенеша.

Общие расходы ЦИК в 2020 году составят 928 миллионов сомов.

Сообщается, что 560 миллионов составят расходы на выборы ЖК, 60 миллионов — на подготовку и проведение местных выборов в апреле 2020 года (31 кенеш), 197 миллионов — перенос из бюджета ГРС в бюджет ЦИК в связи с переходом полномочий по списку избирателей и идентификации. Еще 100 миллионов — текущий бюджет аппарата ЦИК.

На выборы Жогорку Кенеша в 2015 году потратили 944,5 миллиона сомов, на выборы президента в 2017-м — 724,7 миллиона.

Рост расходов на выборы в 2015 году связан с тратами на мероприятия по разработке и применению биометрической базы данных граждан Кыргызстана.