Выборы-2020. Олигархи сохранят за собой Жогорку Кенеш

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне, 16 октября, принял председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Информация не вызвала интереса даже у гражданского сектора, который запоздало начал бить в колокола по поводу непомерного избирательного порога.

На самом деле рабочий разговор между Сооронбаем Жээнбековым и Нуржан Шайлдабековой очень важен.

Встреча главы государства с председателем ЦИК — сигнал «Белого дома»: досрочных выборов в Жогорку Кенеш седьмого созыва не будет.

Они пройдут в срок, ровно через год. По крайней мере, в официальном сообщении, распространенном пресс-службой президента по итогам встречи, указаны сроки проведения выборов разных уровней. И, так сказать, черным по белому — выборы в Жогорку Кенеш пройдут в октябре 2020 года.

О правилах игры

Полгода назад, выступая на заседании парламента, Сооронбай Жээнбеков сказал: «В 2020 году состоятся парламентские выборы. Всем участникам выборов обеспечат одинаковые права. Правила выборов определят за год до начала, они не будут меняться. Все партии заранее предупредят о правилах игры».

Глава государства слово сдержал. Правила игры объявили и, надеемся, в дискуссиях о сроках и роспуске парламента поставили точку.

Открытых избирательных списков не будет.

Главное новшество предстоящих парламентских выборов — 9-процентный барьер, который надо преодолеть партиям, чтобы попасть в Жогорку Кенеш. Удивляет апатия, с которой гражданский сектор и сами партии отнеслись к нововведению.

9-процентный барьер депутаты Жогорку Кенеша утвердили в конце июня. Однако никто не забил в набат, не проводил круглые столы, не выступал против. Молчали и международные организации, раньше чувствительно относившиеся к любому откату от демократических принципов. Кыргызстан перестал быть для них эталоном демократии западного образца в Центральной Азии?

Наша страна стала единственным государством в СНГ с таким высоким избирательным порогом.

В соседнем Казахстане он составляет 7 процентов, в России — 5. В европейских странах в среднем тоже до 5 процентов.

Активное обсуждение 9-процентного барьера активисты начали только сейчас. Встревожены и сами депутаты. Но, как говорится, поздно пить боржоми.

Почему высокий порог — это плохо

Если бы в Кыргызстане имелась развитая партийная система, то высокий избирательный порог вполне допустим. Вернее, он не стал бы катастрофой. Был бы логичен такой ход событий и для власти, опирающейся на свою партию. Она стремилась бы взять большинство в парламенте и устранить «головную боль» в виде небольших, но требовательных партий.

Экс-спикер парламента профессор Зайнидин Курманов считает, что цель высокого избирательного порога — добиться укрупнения партий и политической стабильности, чтобы мелкие партии не диктовали свои условия крупным.

«Но это возможно в странах с развитыми партиями. У нас это попытка сохранить олигархическим группам власть и закрыть вход в парламент новичкам. А ведь молодые партии — это смена поколений и новые возможности для развития страны», — сказал Зайнидин Курманов.

Это монополизация власти в руках протопартий, олигархических групп и дальнейшая политическая и экономическая стагнация. Это главный минус. Зайнидин Курманов

Ждать обновления не стоит

Уже очевидно, что шансы на обновление Жогорку Кенеша ничтожно малы. То есть новые лица, конечно, придут. Но, по сути, из той же «илитной» обоймы. 9-процентный барьер и нежелание вводить открытые партийные списки укрепят монополию кланово-олигархической системы на депутатские мандаты.

Партии в Кыргызстане — это клубы партнеров по интересам, зачастую бизнес-интересам.

Они даже не скрывают, что намерены отстаивать интересы определенной части общества, что у них есть свой концепт развития страны, свои идеологические принципы. Поэтому наши псевдопартии идейного избирателя и не ищут. Все лозунги и кампании — в масштабах всей страны и для всей страны. А значит, конкретно ни для кого.

Еще очень важный аспект: за год до выборов-2020 ясности в вопросе, какая партия станет партией власти, нет.

Очевидно, что голосовать традиционно кыргызстанцы будут не за программы и даже не за партийный бренд, а за конкретных политиков. Пусть не очень образованных, пусть не с самой чистой репутацией, но узнаваемых и с деньгами.

В стране с такими темпами экономического роста, как у нас, таким уровнем безработицы и бедности монетизация голоса на выборах — процесс предсказуемый. Подкуп избирателей всегда был одной из популярных и работающих технологий в Кыргызстане. Очередные парламентские выборы исключением не станут.