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Власть

Премьер-министр предлагает запретить продажу угля на обочине автодорог

«Когда в отопительный сезон заезжаешь в районные и областные центры, то чувствуешь себя как в шахте», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, такая ситуация складывается из-за того, что в регионах уголь продают машинами и мешками. Премьер считает, что нужно сделать отдельное место для продажи угля.

«Из Бишкека до Кара-Балты вдоль трассы зимой будут повально продавать уголь. Нужно объяснить, что это пыль, опасно для здоровья. Надо сделать так, чтобы не было складов, которые бы продавали уголь по трассе. Необязательно продавать уголь возле магазина», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
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