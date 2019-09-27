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Власть

На парламентские выборы — 2020 потратят 1,2 миллиарда сомов

В проекте бюджета Кыргызстана на 2020 год на проведение парламентских выборов заложено 1 миллиард 200 миллионов сомов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в 2020 году также пройдет перепись населения. Это мероприятие обойдется казне в 240 миллионов сомов.

В 2020 году на увеличение зарплаты учителей выделят 7 миллиардов сомов.

«Еще 2,3 миллиарда сомов будут выделены на правоохранительные органы. Предусмотрены средства для съемок кинофильмов», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
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