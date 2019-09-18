08:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста Кыргызстану

Министерством иностранных дел Таджикистана по факту стрельбы на границе вручена нота протеста кыргызской стороне. Об этом сообщает таджикское национальное информагентство «Ховар».

По его данным, временный поверенный в делах Кыргызстана был вызван в МИД Таджикистана для обсуждения конфликта, произошедшего 16 сентября 2019 в селе Бахор джамоата Овчи-Калъача Бободжонгафуровского района Согдийской области между жителями Таджикистана и Кыргызстана.

Читайте по теме
Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле

«В ходе встречи таджикская сторона выразила протест действиям кыргызской стороны, которая в очередной раз вопреки ранее достигнутым договоренностям начала строительство объектов на неделимитированном участке государственной границы Таджикистана и Кыргызстана. Было отмечено, что кыргызская сторона привлекла к месту инцидента 250-300 военнослужащих, которые применили огнестрельное оружие против мирных жителей таджикского села Бахор, вынудив тем самым пограничные подразделения Таджикистана к применению ответных мер для обеспечения безопасности мирных граждан», — говорится в сообщении.

По данным таджикской стороны, в результате провокационных действий кыргызских военнослужащих убиты трое военнослужащих Таджикистана и получили ранения различной степени мирные жители, в том числе женщины и двое детей.

«Таджикская сторона в целях соблюдения ранее достигнутых договоренностей, в том числе в ходе встречи глав государств Таджикистана и Кыргызстана в июле нынешнего года, вновь настоятельно призвала кыргызскую сторону воздержаться от деструктивных действий на линии государственной границы и принять неотложные меры по предотвращению возникновения подобных провокаций на приграничных территориях двух стран», — заключили в МИД РТ.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. Кроме того, вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.
Ссылка:
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-премьер Таджикистана: Переговоры с Кыргызстаном по границе затянулись
Конфликт на границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы
Конфликт на границе. Таджикистан продолжает строительство на неописанном участке
Конфликт на границе. Под обстрел попала школа в селе Максат
Конфликт на границе. ГКНБ просит воздержаться от провокаций
Конфликт на границе. Участники акции протеста требуют встречи с премьером
Конфликт на границе. В Лейлекской больнице остается трое пограничников
Конфликт на границе. Чиновники ответили на требования митингующих
Конфликт на границе. Таджикские СМИ сообщают о трех погибших военнослужащих
Окровавленный бронежилет и каска убитого военнослужащего. Фото
Популярные новости
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
Конфликты на&nbsp;границе. Как рапортовали президенты и&nbsp;что происходит на&nbsp;самом деле Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;9-13 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 сентября
Конфликт на&nbsp;границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание
Бизнес
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет