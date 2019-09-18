Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста Кыргызстану

Министерством иностранных дел Таджикистана по факту стрельбы на границе вручена нота протеста кыргызской стороне. Об этом сообщает таджикское национальное информагентство «Ховар».

По его данным, временный поверенный в делах Кыргызстана был вызван в МИД Таджикистана для обсуждения конфликта, произошедшего 16 сентября 2019 в селе Бахор джамоата Овчи-Калъача Бободжонгафуровского района Согдийской области между жителями Таджикистана и Кыргызстана.

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«В ходе встречи таджикская сторона выразила протест действиям кыргызской стороны, которая в очередной раз вопреки ранее достигнутым договоренностям начала строительство объектов на неделимитированном участке государственной границы Таджикистана и Кыргызстана. Было отмечено, что кыргызская сторона привлекла к месту инцидента 250-300 военнослужащих, которые применили огнестрельное оружие против мирных жителей таджикского села Бахор, вынудив тем самым пограничные подразделения Таджикистана к применению ответных мер для обеспечения безопасности мирных граждан», — говорится в сообщении.

По данным таджикской стороны, в результате провокационных действий кыргызских военнослужащих убиты трое военнослужащих Таджикистана и получили ранения различной степени мирные жители, в том числе женщины и двое детей.

«Таджикская сторона в целях соблюдения ранее достигнутых договоренностей, в том числе в ходе встречи глав государств Таджикистана и Кыргызстана в июле нынешнего года, вновь настоятельно призвала кыргызскую сторону воздержаться от деструктивных действий на линии государственной границы и принять неотложные меры по предотвращению возникновения подобных провокаций на приграничных территориях двух стран», — заключили в МИД РТ.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. Кроме того, вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.