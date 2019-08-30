Первомайский районный суд Бишкека вчера отпустил под домашний арест лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова. 12 сентября суд начнет пересмотр уголовного дела в отношении политиков по вновь открывшимся обстоятельствам. Мало кто сомневается, что приговор будет оправдательным.
Понятно, что после реабилитации Омурбек Текебаев наверняка и поведет свою партию на выборы в 2020 году. Ореол политического узника поднял его политические активы, и от того, с кем он и его сторонники выступят единым фронтом, зависит расклад не только в законодательной власти, но и в исполнительной.
24.kg обратилось к респондентам с вопросом: останется ли Омурбек Текебаев в стане оппозиции или проявит лояльность к властям?
Темир Сариев, экс-премьер-министр:
— Дождемся решения суда. Вся его команда будет работать, чтобы доказать невиновность и Текебаева, и Чотонова. Что касается его возвращения в политику, так он из нее и не уходил. Даже находясь в заключении, держал руку на пульсе. Предполагать, что Омурбек Текебаев уйдет в тень и посвятит жизнь разведению цветов или написанию мемуаров, абсурдно.
Я уверен и знаю, что он будет на гребне политической волны. А вот как станет позиционировать себя — другой вопрос. Переформатируется ли его оппозиционность или он предпочтет конструктивное русло, зависит от обстоятельств и политики властей. А так оппозиция-то у нас широкая и места в ней всем хватит.
Если в стране будет развитие, то Омурбек Текебаев, возможно, будет и помогать властям, пока фракция «Ата Мекен» находится в оппозиции.Темир Сариев
Ирина Карамушкина, депутат Жогорку Кенеша:
— Омурбек Текебаев, я думаю, не пойдет на пенсию и не будет писать мемуары. Он, скорее всего, выступит на стороне власти. Я давно не замечала за ним оппозиционных выступлений. Он станет сотрудничать с президентской администрацией и проявит лояльность. Омурбека Текебаева же выпустили при каких-то определенных условиях, срок сократили и изменили меру пресечения.
Конструктивного оппозиционера я в нем не вижу, скорее, прирученного.Ирина Карамушкина
С него наверняка взяли какие-то обязательства. Может, он и будет критиковать «Белый дом», но в определенных рамках.
Сегодня власть возвращает всех, кто был при Алмазбеке Атамбаеве обижен, получил тюремные сроки за определенные деяния. Однако тут возникает другой аспект: раз Текебаева выпустили, значит, надо наказать следователей и судей, предъявивших ему обвинение и осудивших его.
Сможет ли Омурбек Текебаев повлиять на ситуацию в республике? Не думаю. Он растерял значительную часть сторонников и почитателей. Остались, конечно, люди, которые ему до сих пор верят, но их немного. Оппозиция у нас сейчас не политики, оппозиция у нас народ, который не боится бороться с беззаконием и произволом.
Иначе освобождение Текебаева выглядит как попытка реабилитировать политических врагов Атамбаева. Сейчас модно выступать пособником «Белого дома».Ирина Карамушкина
Шерадил Бактыгул, политолог:
— Важно учесть формулировку, с которой освободили Омурбека Текебаева. То естьчеловек оказался непричастным. Деньги не нашли, да их и не было, значит, преступления не было. Значит, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов могут на законных основаниях требовать компенсации и восстановления в правах. Здесь речь о возврате депутатского мандата и дальнейшей реабилитации. А это уже вопрос возбуждения уголовного дела в отношении лиц, которые проводили следствие и выносили обвинительный вердикт.
Не думаю, что в свете всего сказанного Омурбек Текебаев брал на себя обязательства молчать. Он фигура самостоятельная. Омурбек Текебаев вновь начнет играть одну из ведущих ролей в политической жизни Кыргызстана. Посмотрите: из ряда уголовных дел, где Алмазбек Атамбаев проходит фигурантом, есть два эпизода, по которым Омурбек Текебаев выступал еще в 2014 году. Он продолжит работать в этом направлении и критиковать бывшего главу государства.
Выступать же против Сооронбая Жээнбекова ему смысла нет. Нет предмета дележа. А вот против Алмазбека Атамбаева может. Не надо это воспринимать как попытку лягнуть ногой лежачего. Атамбаева рано сбрасывать со счетов. У него остались сторонники за пределами СИЗО ГКНБ, и он с ними активно коммуницирует. То есть Алмазбек Атамбаев остается в игре. Омурбек Текебаев это понимает, и он продолжит свое контрнаступление.
Лидер «Ата Мекена» осужден незаконно, следовательно, все, кто имел к этому отношение, включая Алмазбека Атамбаева, должны быть привлечены к ответу.Шерадил Бактыгул
Айнура Арзыматова, политолог:
— Освобождение Омурбека Текебаева — это политическое решение президента Сооронбая Жээнбекова, а не торжество правосудия. И это важно понимать.
Но вот потом, спустя какое-то время, когда минует угроза возвращения в тюрьму, Омурбек Текебаев перестанет слушаться. Он очень своенравный политик и несгибаемый. Так что в оппозицию вернется, будь то радикальное направление или конструктивное.
До момента, пока суды всех инстанций не оправдают его, не признают невиновным, Омурбек Текебаев будет тих, покладист и лоялен.Айнура Арзыматова