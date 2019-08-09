Президент встретился с премьер-министрами стран ЕАЭС

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с главами делегаций Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президент поздравил всех с пятилетием подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летием идеи евразийской интеграции.

«За это время ЕАЭС стал сильным и эффективным интеграционным объединением. Совместно принимаются меры по реализации свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Постепенно наращивается объем взаимной и внешней торговли. Рост ВВП в 2018 году в целом по союзу составил 2,5 процента», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что международная деятельность ЕАЭС стала привлекательной на мировой арене. Расширяются торгово-экономические отношения и географическая карта сотрудничества. Подписаны соглашения с Китаем и Ираном. Эффективно работает зона свободной торговли с Вьетнамом. Активно ведутся переговоры с Израилем, Сингапуром, Сербией, Индией и Египтом. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с рядом крупнейших региональных объединений.

«Важно продолжить расширять перечень стран, с которыми мы упрощаем процедуры взаимной торговли. Необходимо также направить наши усилия на реализацию инфраструктурных проектов. Например, для Кыргызстана повышенный интерес представляет сфера железнодорожного транспорта. Совместные проекты в данном направлении принесут нам всем хорошие экономические дивиденды, что повысит интерес других стран Центральной Азии к нашему интеграционному объединению», — подчеркнул президент Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что реализация соглашения о маркировке товаров союза уже доказала свою эффективность борьбы с контрабандой и «серым» импортом. Необходимо продолжать данную работу и учитывать возможности государств ЕАЭС, а также готовность малого и среднего бизнеса. Значимым является функционирование внутреннего рынка союза, а именно свобода перемещения товаров.

Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость наделения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) полномочиями для эффективного устранения препятствий на внутреннем рынке союза.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что повестка дня заседания Евразийского межправительственного совета насыщенная и актуальная.

Выступивший от имени глав правительств ЕАЭС премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил признательность за приглашение, организацию и проведение межправсовета на берегу Иссык-Куля.

«Вы упомянули те пять лет существования ЕАЭС, за которые мы действительно добились определенных успехов. Снижаются административные барьеры, исчезают препятствия для ведения бизнеса, общения людей. Страны союза выступают уже в мировом конкурентном поле как единое целое. И самое главное, что доверительными являются контакты между людьми, компаниями, предприятиями, общественными организациями, входящими в состав нашего союза», — отметил Дмитрий Медведев.