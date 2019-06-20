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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Некрасиво нападать на лежачего

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев высказал свое мнение о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

По его словам, когда Атамбаев был президентом, он говорил о его ошибках открыто.

«Сейчас некрасиво нападать на лежачего. По всем незаконным действиям парламент должен бороться общими усилиями. Если бы мы устраивали такие же гонения на других, тогда бы мы выполнили свою миссию», — сказал Жанар Акаев.

Он отметил, что нужно было спрашивать с Алмазбека Атамбаева за освобождение вора в законе Азиза Батукаева, когда он был президентом.

«Сейчас же Шамиль Атаханов дал показания. Напомню, со слов Маевского посадили Текебаева. Это приведет к плохим последствиям, если будем говорить друг против друга. Это же вернется к нам в будущем. Критики в адрес парламента много. Если мы хотим помочь нынешнему президенту, мы не должны рожать новых икрамов», — добавил депутат.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.
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