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Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях (98)

Депутаты предлагают ввести мораторий на выдачу лицензий по геологоразведке

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова предложила сегодня на заседании ввести мораторий на выдачу лицензий по геологоразведке.

Предложение обусловлено шумихой вокруг уранового месторождения. Жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что в настоящее время лицензии не выдают. «Ранее выданные лицензии приостановлены. Проводится ревизия. Некоторые выходят с этими лицензиями на международные биржи. Мы намерены делать акцент на развитии туризма, а не на разработке месторождений», — отметил он.
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