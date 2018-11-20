Что должна сделать политическая элита Кыргызстана, озвучил Сооронбай Жээнбеков

«Политическая элита Кыргызстана должна учиться уважать друг друга, прислушиваться к другим мнениям. Если смогут конструктивно сотрудничать, то в стране установятся мир, единство и развитие», — заявил сегодня Сооронбай Жээнбеков на встрече с экс-спикерами Жогорку Кенеша и экс-премьер-министрами КР.

По словам президента, главная цель встречи — на одной площадке обсудить вопросы развития страны.

Он подчеркнул, что в будущем ожидается много вызовов во внешней и внутренней политике, состоится по этому поводу обмен мнениями.

«Вы непосредственно принимали участие в судьбоносные для страны времена в принятии важнейших решений. Находились в гуще политических событий. Имеете богатый опыт во многих сферах. Этот богатый ресурс не должен оставаться невостребованным», — сказал глава государства.

Мы все вместе ответственны за прошлое и будущее страны. Сооронбай Жээнбеков

«Государства, где элита могла прийти к единому мнению по развитию страны, всегда добивались успехов. И они спорили, критиковали друг друга. Но когда дело доходило до основного направления, все они приходили к единому мнению. Политическая элита Кыргызстана должна учиться уважать друг друга, прислушиваться к другим мнениям. Если смогут конструктивно сотрудничать, то в стране установятся мир, единство и развитие. Сейчас в Кыргызстане много вопросов и проблем, которые нужно решать с участием всех общественно-политических сил страны. Я уверен, что вы сможете стать этой объединяющей силой», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что готов поддержать диалог и продвигать сотрудничество между гражданским обществом, политическими силами и органами государственного управления, выслушать критику без дешевого пиара и бессмысленных скандалов.