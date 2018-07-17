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Мифические инвесторы из зарубежья или трудовые мигранты с реальными ресурсами

Более $2 миллиардов перевели в Кыргызстан в 2017 году трудовые мигранты. Сумма составляет 34,38 процента ВВП КР. Впечатляющие цифры, не так ли?

Сегодня кыргызстанцы, освоившие в России новые технологии и производство, имеющие прочную финансовую базу и капитал, готовы и могли бы инвестировать в экономику родной страны.

Но, вопреки заверениям чиновников об «инвестиционном рае в КР», все это больше напоминает систему заслонов и запретов.

С чем сталкиваются предприниматели, уже открывшие производство? Что тормозит развитие новых проектов? Какая государственная поддержка по-настоящему изменит условия?

В дискуссии принимают участие:

Тазабек Икрамов — депутат ЖК КР;
Жениш Молдокматов — лидер партии «Замандаш»;
Акбар Маразыков — вице-президент Международной ассоциации предпринимателей Москвы;
Ильгиз Сарылдык уулу — руководитель предприятия «Тянь-Шань Форель»;
Бакыт Абдыкадыров — владелец торговой марки Brisan, РФ;
Марат Исаев — предприниматель/трудовой мигрант, РФ;
Толкунбай Акматов — предприниматель/трудовой мигрант, РФ;
Модератор круглого стола — Жениш Молдокматов.
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