Мифические инвесторы из зарубежья или трудовые мигранты с реальными ресурсами

Более $2 миллиардов перевели в Кыргызстан в 2017 году трудовые мигранты. Сумма составляет 34,38 процента ВВП КР. Впечатляющие цифры, не так ли?
Сегодня кыргызстанцы, освоившие в России новые технологии и производство, имеющие прочную финансовую базу и капитал, готовы и могли бы инвестировать в экономику родной страны.
Но, вопреки заверениям чиновников об «инвестиционном рае в КР», все это больше напоминает систему заслонов и запретов.
С чем сталкиваются предприниматели, уже открывшие производство? Что тормозит развитие новых проектов? Какая государственная поддержка по-настоящему изменит условия?
В дискуссии принимают участие:
Тазабек Икрамов — депутат ЖК КР;
Жениш Молдокматов — лидер партии «Замандаш»;
Акбар Маразыков — вице-президент Международной ассоциации предпринимателей Москвы;
Ильгиз Сарылдык уулу — руководитель предприятия «Тянь-Шань Форель»;
Бакыт Абдыкадыров — владелец торговой марки Brisan, РФ;
Марат Исаев — предприниматель/трудовой мигрант, РФ;
Толкунбай Акматов — предприниматель/трудовой мигрант, РФ;
Модератор круглого стола — Жениш Молдокматов.