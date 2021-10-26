15:15
USD 84.79
EUR 98.78
RUB 1.21
Видео

Ассоциация креативных индустрий — первый шаг к развитию креативной экономики КР

Начало: Ассоциация креативных индустрий — первый шаг к развитию креативной экономики в стране

Креативная экономика, не требующая крупных капиталовложений, набирает обороты во всем мире. Глобальная автоматизация и в определенной степени пандемия стали ее естественными катализаторами.

В Кыргызстане, где сформирован хороший социальный капитал, результативность креативной экономики может быть особенно эффективной. Созданная недавно Ассоциация креативных индустрий приступила к активной работе в рамках Национальной программы развития до 2026 года.

Детально о перспективах креативной экономики и первых реальных шагах ее становления в стране на пресс-конференции расскажут:

Данияр Аманалиев — председатель наблюдательного совета Ассоциации креативных индустрий,
Назгул Кубакаева — директор Ассоциации креативных индустрий,
Мартин Смит — эксперт по креативной экономике, спецконсультант компании Ingenious Group,
Ольга Колдасова — руководитель Программы по поддержке инновационной политики.
Ссылка: https://24.kg/video/211667/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Темпы роста экономики в 2020 году стали самыми низкими за последние 20 лет
Санжарбек Болотов: ГЧП слабо развито в Кыргызстане из-за боязни частного бизнеса
Потенциал большой, развития нет. Инвестор о ситуации в экономике Кыргызстана
Ассоциация развития агропромышленного комплекса о введении в экономике режима ЧС
Подписан указ о создании Стабилизационного фонда
Кыргызстанские производители назвали контрабанду главной проблемой для бизнеса
Президент рассказал, как намерен обеспечить светлое будущее следующих поколений
МВФ выделяет $650 миллиардов в помощь на борьбу с посткоронавирусным кризисом
Режим ЧС в экономике. Чего ждать от нового закона
Закон о чрезвычайной ситуации в экономике ухудшит положение предпринимателей
Бизнес
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
26 октября, вторник
14:42
Не учли замечания Садыра Жапарова. В Кыргызстане принят закон о профсоюзах Не учли замечания Садыра Жапарова. В Кыргызстане принят...
14:41
Новым главой Таможенной службы стал Адилет Кубанычбеков
14:33
Выборы-2021. Гражданский активист обвиняет ЦИК в предвзятости
14:19
Утвержден план по защите интересов государства в судах
14:18
Председатель Таможенной службы Самат Исабеков ушел в отставку