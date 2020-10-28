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О правовой грамотности 190 тысяч кыргызстанцев, имеющих инвалидность

Знай свои права, чтобы твоя жизнь стала лучше: о правовой грамотности 190 тысяч кыргызстанцев, имеющих инвалидность

В течение года в 15 районах Чуйской и Ошской областей для лиц, имеющих инвалидность (а их в стране, по данным Министерства труда и социального развития, не менее 190 тысяч человек), и сотрудников МСУ будут проводиться обучающие тренинги по повышению правовой грамотности.

Почему это важно для них? Какие позитивные результаты следует ожидать? Насколько правовая грамотность улучшит жизнь людей с инвалидностью и снизит уровень дискриминационных стереотипов в их отношении?

В пресс-конференции принимают участие:

Толкунбек Исаков — председатель Фонда «Оказание юридической помощи инвалидам,
Акжол Калбеков — директор ЦК ГГЮП при Министерстве юстиции КР,
Гульмира Казакунова — ОО Союз людей с инвалидностью «Равенство»,
Лариса Кузнецова — директор ОФ «Смайл. КейДжи».
Ссылка: https://24.kg/video/171121/
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