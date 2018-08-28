Пятерку лучших смартфонов 2018 года выбрали эксперты

Известное издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов, появившихся на рынке с начала 2018 года. Эксперты отметили, что разрыв в качестве между самыми дорогими флагманскими смартфонами и «бюджетниками» постоянно сокращается.

Ни один iPhone не вошел в рейтинг, поскольку последние модели смартфонов Apple представили в 2017 году.

Фото из Интернета. Лидер рейтинга смартфонов OnePlus 6

Рейтинг возглавил OnePlus 6. Эксперты пишут, что это один из лучших смартфонов по соотношению цена-качество стоимостью $530. В Кыргызстане его можно приобрести за 35-45 тысяч сомов.

Несмотря на то, что у OnePlus 6 нет беспроводной зарядки или OLED-экрана, его камера делает отличные снимки, а чип Qualcomm Snapdragon 845 и 6 Гбайт оперативной памяти обеспечивают быструю работу. Также эксперты отметили быструю зарядку OnePlus 6.

Фото из Интернета. Новинка от Samsung — Galaxy Note 9

На втором месте разместилась новинка от Samsung — Galaxy Note 9. Он получил великолепный 6,4-дюймовый OLED-дисплей, огромную батарею, отличную камеру, большой объем памяти в базовой версии (128 Гбайт) и поддержку стилуса. Но и цена соответствующая — больше 60 тысяч сомов.

Эксперты отметили наличие беспроводной зарядки, защиты от воды, разъема для наушников и поддержку быстрой зарядки. Конечно, за все эти функции придется заплатить немало: Galaxy Note 9 вышел на рынок с ценником свыше 70 тысяч сомов.

Фото AKKet. Флагман Samsung 2018 года Galaxy S9

Третье место у флагмана Samsung 2018 года Galaxy S9. У него есть все: большой OLED-дисплей, отличная камера, встроенный монитор сердечного ритма, быстрая и беспроводная зарядки и даже разъем для наушников. Отмечается, что Galaxy S9 — один из самых красивых смартфонов на рынке.

Замыкают список LG G7 ThinQ, который эксперты назвали «Android-версией iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле», а также Moto G6 — самый дешевый смартфон в этом рейтинге.

Но эксперты, отметил портал mail.ru, рекомендуют дождаться сентября, чтобы узнать, что готовит Apple — уже сейчас известно, что появится сразу три новых iPhone.