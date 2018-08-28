00:52
USD 68.51
EUR 79.52
RUB 1.02
Техноблог

Пятерку лучших смартфонов 2018 года выбрали эксперты

Известное издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов, появившихся на рынке с начала 2018 года. Эксперты отметили, что разрыв в качестве между самыми дорогими флагманскими смартфонами и «бюджетниками» постоянно сокращается.

Ни один iPhone не вошел в рейтинг, поскольку последние модели смартфонов Apple представили в 2017 году.

Фото из Интернета. Лидер рейтинга смартфонов OnePlus 6
Рейтинг возглавил OnePlus 6. Эксперты пишут, что это один из лучших смартфонов по соотношению цена-качество стоимостью $530. В Кыргызстане его можно приобрести за 35-45 тысяч сомов.

Несмотря на то, что у OnePlus 6 нет беспроводной зарядки или OLED-экрана, его камера делает отличные снимки, а чип Qualcomm Snapdragon 845 и 6 Гбайт оперативной памяти обеспечивают быструю работу. Также эксперты отметили быструю зарядку OnePlus 6.

Фото из Интернета. Новинка от Samsung — Galaxy Note 9

На втором месте разместилась новинка от Samsung — Galaxy Note 9. Он получил великолепный 6,4-дюймовый OLED-дисплей, огромную батарею, отличную камеру, большой объем памяти в базовой версии (128 Гбайт) и поддержку стилуса. Но и цена соответствующая — больше 60 тысяч сомов.

Эксперты отметили наличие беспроводной зарядки, защиты от воды, разъема для наушников и поддержку быстрой зарядки. Конечно, за все эти функции придется заплатить немало: Galaxy Note 9 вышел на рынок с ценником свыше 70 тысяч сомов.

Фото AKKet. Флагман Samsung 2018 года Galaxy S9

Третье место у флагмана Samsung 2018 года Galaxy S9. У него есть все: большой OLED-дисплей, отличная камера, встроенный монитор сердечного ритма, быстрая и беспроводная зарядки и даже разъем для наушников. Отмечается, что Galaxy S9 — один из самых красивых смартфонов на рынке.

Замыкают список LG G7 ThinQ, который эксперты назвали «Android-версией iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле», а также Moto G6 — самый дешевый смартфон в этом рейтинге.

Но эксперты, отметил портал mail.ru, рекомендуют дождаться сентября, чтобы узнать, что готовит Apple — уже сейчас известно, что появится сразу три новых iPhone.
Ссылка:
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Дизайн и характеристики смартфона Vivo V11 раскрыли до анонса
Palm возвращается на рынок. Что приготовил легендарный бренд?
Самые надежные смартфоны. Десятка от российских экспертов
HubblePhone: невероятная «раскладушка» с несколькими гибкими экранами
Батареи смартфонов могут стать мишенью для хакеров
Смартфоны с лучшей защитой от пыли и влаги выбрали эксперты
Самый маленький в мире смартфон получил сканер отпечатков и работает под водой
Новый серьезный изъян обнаружили у смартфона iPhone X
Эксперты назвали лучший смартфон-2018 среди самых разрекламированных новинок
Исследование. Пользователи iPhone тратят в 10 раз больше владельцев Android‍
Популярные новости
Новый флагман от&nbsp;Xiaomi ломает цены на&nbsp;рынке топовых смартфонов Новый флагман от Xiaomi ломает цены на рынке топовых смартфонов
Легендарная Motorola возвращает RAZR с&nbsp;гибким дисплеем и&nbsp;виртуальной клавиатурой Легендарная Motorola возвращает RAZR с гибким дисплеем и виртуальной клавиатурой
Характеристики суперсмартфона Mi&nbsp;Mix 3&nbsp;слили в&nbsp;Интернет Характеристики суперсмартфона Mi Mix 3 слили в Интернет
Samsung выпустит планшет с&nbsp;гигантским экраном Samsung выпустит планшет с гигантским экраном
Бизнес
Смотри телеканалы Setanta Sport только на&nbsp;О!TV Смотри телеканалы Setanta Sport только на О!TV
Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании &laquo;O!&raquo; Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»
Отвлеки ребенка от&nbsp;смартфона: услуга &laquo;Cказка&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома! Отвлеки ребенка от смартфона: услуга «Cказка» от Кыргызтелекома!
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников