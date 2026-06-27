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Техноблог

Обратный эффект технологий: как использование ИИ лишает людей навыков

Широкое внедрение инструментов искусственного интеллекта в профессиональную деятельность вызывает серьезные опасения международного научного сообщества из-за стремительного ухудшения базовых когнитивных компетенций у высококвалифицированных специалистов.

Чрезмерная зависимость от цифровых алгоритмов ведет к постепенной эрозии навыков, которые эксперты осваивали в течение долгих лет учебы и практики. Об этом со ссылкой на результаты независимых исследований пишет издание @hi-tech.

Навыки врачей ухудшились

Согласно социологическим опросам, 70 процентов медсестер и 77 процентов врачей в США всерьез опасаются утраты личных профессиональных качеств из-за интеграции нейросетей.

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Обоснованность этого страхов наглядно подтвердил недавний эксперимент в Польше. Местные врачи-эндоскописты с опытом проведения не менее 2 тысяч колоноскопий получили доступ к ИИ-системе, выявляющей предраковые образования в режиме реального времени.

До внедрения технологии специалисты самостоятельно обнаруживали аденомы в 28,4 процента случаев. Однако после начала периодического использования алгоритмов частота выявления патологий во время самостоятельных обследований без поддержки ИИ упала до 22,4 процента. Соавтор данной работы, научный сотрудник Университета Осло Юичи Мори с тревогой констатировал, что эффективных инструментов противодействия деквалификации человечества на сегодня нет.

Нейросети делают программистов глупее

Аналогичную деградацию навыков зафиксировали специалисты технологической компании Anthropic в сфере компьютерных наук. В специальном тестировании участвовали 52 программиста, выполнявших базовую задачу по написанию кода.

Половина инженеров задействовала ИИ-ассистента, после чего все участники прошли проверку на усвоение материала. Группа, применявшая искусственный интеллект, показала слабые результаты, набрав в среднем лишь 50 процентов правильных ответов против 67 процентов у коллег, трудившихся самостоятельно.

Market Power
Фото Market Power. Работая с ИИ, мы «одалживаем» у него навыки, но сами их при этом не развиваем
Как отметил специалист по информационным наукам из Сиракузского университета Кевин Краустон, из-за «одалживания» когнитивных функций у машин формируется пугающий разрыв между текущей производительностью и реальными знаниями людей.

По мнению представителя Школы экономики Ханкен Тапани Ринта-Кахилы, генеративные алгоритмы стали первыми технологиями в истории, успешно автоматизирующими процессы мышления и интерпретации.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/379716/
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