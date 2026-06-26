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Техноблог

Apple подняла официальные розничные цены: сколько теперь стоят гаджеты

Корпорация Apple подняла официальные розничные цены на ряд своей техники. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в середине дня 25 июня компания внезапно закрыла свой онлайн-магазин, а затем открыла с новыми ценами на устройства. 

Apple подняла цены на компьютеры и планшеты MacBook Neo, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air и iPad Pro. Также подорожали стартовые версии шлема Vision Pro, колонок HomePod и HomePod mini и приставки Apple TV.

Так, дешевый MacBook Neo, который представили в марте 2026 года, подорожал с 599 до 699 долларов. MacBook Air стал дороже на 200 долларов — 1 тысяча 299 долларов вместо 1 тысячи 99 долларов.

Заметнее всего изменилась цена на MacBook Pro. Раньше модель стоила минимум 1 тысячу 699 долларов, а теперь — 1 тысячу 999 долларов.

Цены на смартфоны iPhone не изменились.

В Apple подчеркнули, что до недавнего времени компания защищала своих пользователей от роста цен, но «сейчас достигли точки, когда нужно начать повышать цены на ряд продуктов, включая сегодняшнее изменение цен на iPad и Mac».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/379593/
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