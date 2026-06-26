Не подарок блогерам и IT: зачем креативному бизнесу Кыргызстана налоговые льготы

Президентский указ о налоговых льготах для блогеров, IT-компаний, киноиндустрии и других представителей креативного бизнеса вызвал в Кыргызстане бурную дискуссию. Одни называют документ революционным шагом, который способен превратить страну в региональный центр цифровой экономики. Другие задаются вопросом: почему именно блогеры получили такие преференции и не станет ли это очередной лазейкой для ухода от налогов?

Фото 24.kg. Канышай Мамытова (справа) и Асель Умарова

В эксклюзивном интервью 24cast директор Парка креативных индустрий Канышай Мамытова и председатель Наблюдательного совета Ассоциации креативных индустрий Асель Умарова впервые подробно рассказали, как появился этот указ, кто был его инициатором, почему налоговые льготы — это не подарок блогерам, а инвестиция в экономику страны, сколько уже заработали резиденты парка и почему через несколько лет Кыргызстан может стать одним из лидеров креативной экономики Центральной Азии.

— Последние недели одной из самых обсуждаемых тем стал президентский указ о налоговых льготах для блогеров, представителей киноиндустрии и IT. Многие восприняли документ неоднозначно. Для вас это тоже стало неожиданностью?

Канышай Мамытова: Абсолютно. Для нас это был такой же сюрприз, как и для всего общества. В тот день я возвращалась после переговоров с корейской стороной о сотрудничестве с Парком креативных индустрий. Мы обсуждали совместные проекты с Корейским агентством креативного развития. Настроение было отличное, и вдруг мне начинают звонить: «Ты видела указ?». Я открыла документ и сама была удивлена. Многие решили, что это инициатива парка, что мы ее пролоббировали, но это не так.

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Еще за несколько недель до этого мы спорили с Государственной налоговой службой совсем по другому поводу. Я просила оставить для резидентов парка ставку единого налога в размере одного процента, потому что по действующему законодательству со следующего года она должна была вырасти до 2 процентов. Мы долго обсуждали этот вопрос, приводили расчеты. И вдруг выходит указ, где речь уже идет вообще о нулевой ставке. Это стало неожиданностью и для нас.

Асель Умарова: В киноиндустрии реакция была такой же. Сначала никто ничего не понимал. Продюсеры начали пересылать друг другу новость, спрашивали, что это означает и как теперь будет работать. Многие сразу начали переживать: если появляется новый режим, то что будет с Парком креативных индустрий, зачем тогда вступать в него? Пришлось объяснять, что пока это только указ президента, а впереди еще изменения в законодательство.

— Почему все подчеркивают, что это пока только указ?

Канышай Мамытова: Потому что сам по себе указ не меняет налоговое законодательство. Президент поручил кабинету министров подготовить пакет поправок в Налоговый кодекс и внести его в Жогорку Кенеш. Только после того как парламент примет изменения, а глава государства их подпишет, новые правила начнут действовать.

Кроме того, необходимо внести изменения и в перечень видов деятельности Парка креативных индустрий. Например, средства массовой информации сейчас в этот перечень официально не входят, хотя относятся к креативной экономике. Поэтому сначала нужно завершить все юридические процедуры.

— Большинство обсуждений свелось к блогерам. Но ведь указ касается гораздо большего количества отраслей?

Канышай Мамытова: Именно так. И мне немного грустно, что весь разговор свелся исключительно к блогерам. На самом деле речь идет о развитии всей креативной экономики страны. Это IT-компании, разработчики программного обеспечения, киноиндустрия, цифровые сервисы, архитектура, дизайн, образование, анимация, музыка, разработчики игр, стартапы и многие другие направления.

Блогеры — это лишь небольшая часть большого сектора.

— Многие задают вопрос: почему именно креативной индустрии государство решило дать такие льготы? Чем она отличается от других отраслей?

Канышай Мамытова: Главная особенность креативного бизнеса в том, что его основной ресурс — это люди. Если взять производственное предприятие, то значительная часть расходов приходится на сырье, оборудование, материалы. В креативной индустрии главный актив — интеллект сотрудников.

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Мы проанализировали деятельность наших резидентов. Оказалось, что примерно 60–70 процентов всех расходов составляют заработные платы и налоги на фонд оплаты труда. Именно поэтому даже при нулевой ставке единого налога компании продолжают платить подоходный налог и социальные отчисления. То есть никто полностью от налогов не освобождается.

Более того, цифры показывают интересную закономерность. Когда компании получают льготный режим, они начинают работать открыто, перестают скрывать реальные доходы и сотрудников. В результате уже через несколько кварталов общие налоговые поступления начинают расти.

Например, когда парк только начал работать, суммарная выручка резидентов составляла около 14 миллионов сомов за квартал. Через полтора года этот показатель вырос почти до 915 миллионов сомов. Это огромный рост.

— Но многие говорят: почему блогерам можно платить меньше налогов, а врачам и учителям — нет?

Канышай Мамытова: Мне кажется, неправильно противопоставлять эти профессии. Развитие креативной экономики не происходит за счет врачей или учителей. Наоборот, если государство получает больше доходов от растущих отраслей экономики, появляется возможность повышать зарплаты бюджетникам.

Это не соревнование между блогером и учителем. Это попытка создать новую отрасль экономики, которая будет приносить стране дополнительные доходы. Канышай Мамытова

Асель Умарова: Мне кажется, люди видят только успешных блогеров, которые действительно хорошо зарабатывают. Но есть огромное количество начинающих авторов, которые работают буквально за бартер — снимают рекламу за бесплатный кофе или маникюр. Для них легальный режим работы станет возможностью спокойно развиваться, не опасаясь проблем с налогами.

— Некоторые считают, что указ появился исключительно из-за предстоящих выборов. Как вы относитесь к такой версии?

Асель Умарова: Такие разговоры действительно есть. Но мне кажется, кыргызстанцев сегодня невозможно так просто убедить или заставить кого-то поддерживать только потому, что человеку дали налоговые льготы. Сегодня аудитория очень быстро чувствует неискренность. Если блогер начинает кого-то рекламировать без доверия аудитории, люди это сразу замечают.

Канышай Мамытова: Я бы добавила, что инициатором идеи выступила именно Государственная налоговая служба. Они увидели результаты работы Парка креативных индустрий, наши цифры, рост налоговых поступлений и предложили распространить этот опыт шире. Поэтому я бы не сводила все исключительно к политике.

— Почему вообще все это должно работать через Парк креативных индустрий? Почему нельзя просто зарегистрироваться как блогер и платить ноль процентов? Фото 24.kg. Асель Умарова, Канышай Мамытова и Максим Полетаев

Канышай Мамытова: Потому что любой льготный режим требует администрирования. Государство должно понимать, что компания действительно занимается креативной деятельностью, а не использует льготы для ухода от налогов. Именно поэтому нужен единый оператор.

Кроме того, только так можно будет через несколько лет оценить эффективность реформы. Мы сможем увидеть, сколько новых компаний появилось, сколько рабочих мест создано, насколько вырос экспорт услуг.

— Каким вы видите Кыргызстан через пять лет, если эта система заработает?

Канышай Мамытова: Я уверена, что Кыргызстан станет лидером креативной экономики Центральной Азии. Очень хочется, чтобы появился хотя бы один технологический «единорог» — компания стоимостью более миллиарда долларов. Это абсолютно реально.

Асель Умарова: Я надеюсь, что через пять лет о Кыргызстане будут говорить не только как о красивой туристической стране, но и как о государстве, где создают качественное кино, музыку, цифровые продукты и современный контент. Очень хочется, чтобы наши молодые специалисты перестали уезжать и увидели перспективы здесь.

— Сегодня много говорят о том, что именно свобода помогла Кыргызстану стать лидером в цифровом контенте. Вы согласны?

Канышай Мамытова: Безусловно. Посмотрите хотя бы на YouTube. В Центральной Азии большинство обладателей бриллиантовых кнопок — именно кыргызстанцы. Это результат свободной среды, где люди могли создавать контент без лишних ограничений.

Очень надеюсь, что в будущем будет пересмотрен и вопрос с TikTok. Для креативной экономики это не просто социальная сеть, а инструмент выхода на мировую аудиторию. Канышай Мамытова

— Получается, речь идет не столько о блогерах, сколько о новой модели экономики?

Канышай Мамытова: Именно так. Сегодня весь мир конкурирует уже не только заводами и полезными ископаемыми. Конкуренция идет за интеллект, технологии, идеи и творчество. Кыргызстан способен занять здесь сильные позиции, если продолжит поддерживать креативную экономику.

Именно поэтому сегодняшний указ мы рассматриваем не как подарок отдельной категории людей, а как долгосрочную инвестицию государства в новую экономику страны.