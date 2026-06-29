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Техноблог

Третий раз за год. Microsoft снова повысила цены на игровые консоли Xbox

Microsoft снова повысила цены на игровые консоли Xbox. Как сообщает GSMArena, это уже третье повышение стоимости устройств за последний год: ранее компания пересматривала цены в мае и октябре 2025 года.

GSMArena
Фото GSMArena. Модели с накопителем на 512 ГБ подорожали на 100 долларов, а версии с 1 ТБ – на 150 долларов

В этот раз модели с накопителем на 512 ГБ подорожали на 100 долларов, а версии с 1 ТБ – на 150 долларов. После повышения Xbox Series S с 512 ГБ памяти теперь стоит 499 долларов вместо 399 долларов, версия с 1 ТБ – 599 долларов вместо 449 долларов.

Стоимость Xbox Series X Digital с накопителем на 1 ТБ выросла с 599 долларов до 749 долларов, а стандартной Xbox Series X с 1 ТБ памяти – с 649 долларов до 799 долларов.

Одновременно Microsoft прекращает выпуск версии Xbox Series X с накопителем на 2 ТБ.

Компания объяснила повышение цен продолжающимся ростом стоимости памяти и накопителей. При этом эксперты указывают на то, что одной из причин удорожания этих компонентов стал высокий спрос со стороны дата-центров для работы искусственного интеллекта – направления, в развитие которого Microsoft активно инвестирует.

Ранее стало известно, что корпорация Apple подняла официальные розничные цены на ряд своей техники.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/379845/
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