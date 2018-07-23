Samsung представит беспроводную зарядную станцию на два гаджета

Заряжать по беспроводной индуктивной технологии одновременно два электронных гаджета можно будет при помощи новой зарядной станции Samsung — Wireless Charger Duo. Изображение коробки устройства с информацией о нем появилось в Twitter.

Как сообщается, Samsung Wireless Charger Duo сможет заряжать одновременно либо два смартфона, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки Qi, либо один смартфон и смарт-часы (пока официально не анонсированные) Galaxy Watch.

Wireless Charger Duo идейно аналогичен беспроводной зарядной станции Apple AirPower, которую калифорнийская компания анонсировала в сентябре 2017 года, но до сих пор так и не выпустила. СМИ сообщали, что устройство оказалось неожиданно сложным для производства.

Задержалась и разработка. Apple задалась целью сделать так, чтобы AirPower могла заряжать три гаджета одновременно: смартфоны iPhone, часы Apple Watch и наушники AirPods, причем вне зависимости от того, на какой части «коврика» они лежат. В результате перед инженерами была поставлена задача придумать, как уместить три компонента разного размера, чтобы они могли пересекаться друг с другом. В итоге выпуск в продажу решили отложить до сентября 2018-го.

Galaxy Watch, анонса которых ждут одновременно с Galaxy Note 9 и Wireless Charger Duo 9 августа, будут, по слухам, использовать проприетарную ОС Samsung Tizen, а не Google Wear OS, и голосовой помощник Samsung Bixby. Корейская компания решила сменить бренд, под которым выпускает смарт-часы, с Gear на Galaxy, чтобы поддержать спрос на гаджет за счет популярности своей линейки смартфонов.