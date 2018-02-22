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Бизнес

Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке

Накануне Дня Святого Валентина в Бишкеке появилась необычная инсталляция. 

Стильный арт-объект для горожан и гостей столицы установила компания «Самсунг». Помогла ей осуществить задуманное команда DOXA art-group, известная благодаря многочисленным произведениям уличного искусства не только в Бишкеке.

Конструкция выполнена в стиле оп-арт, использующем различные оптические иллюзии.

На первый взгляд это просто множество объемных бело-красных геометрических фигур. Но стоит встать на определенное место и посмотреть с нужного угла, как в центре появляется огромное сердце.

Стоит отметить, что такого арт-объекта в Бишкеке еще не было. Революционер и новатор в технологиях компания «Самсунг» опередила всех и здесь, подарив влюбленным уникальную фотозону.

«Сердечная» инсталляция находится на третьем этаже торгово-развлекательного центра ASIA MALL. Фотографируйтесь со своими любимыми и публикуйте снимки в соцсетях с хэштегом #IlovemyGalaxy.

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