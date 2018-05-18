01:07
USD 68.51
EUR 80.92
RUB 1.11
Техноблог

HTC U12 Plus: инсайдер раскрыл почти все секреты о новом флагмане

Известный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) опубликовал официальные изображения смартфона HTC U12 Plus и полный список характеристик.

Компания HTC официально объявила, что U12 Plus станет единственным флагманом компании в 2018 году. Анонс смартфона запланирован на 23 мая.

Читайте по теме
Компания HTC выпустила флагманский смартфон с интересной функцией

Информация инсайдера несколько противоречит ранним утечкам. Так, HTC U12 Plus получит дисплей в 6 дюймов, а не 5,5. Это матрица Super LCD 3 с соотношением сторон 18 : 9. Сканер отпечатков пальцев разместят сзади, под камерой, а вот функция сканирования лица не появится.

Экран HTC U12 Plus защищает стекло Corning Gorilla Glass, а корпус сертифицирован по стандарту IP68 — он обеспечивает полную защиту от пыли и безопасное погружение под воду на полчаса.

У нового флагмана появится улучшенная версия «чувствительных» рамок Edge Sense 2.0: будет больше жестов. Например, дважды сжав корпус, можно адаптировать интерфейс под управление одной рукой или выполнить действие «назад».

В U12 Plus компания возвращается к двойной камере. «Фронталка» тоже двойная, и все модули оснащены оптической стабилизацией изображения. Разрешение: 12 мегапикселей у основной и 8 мегапикселей у фронтальной.

Флагман получит 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения при помощи карт. Аккумулятор — 3500 мАч.

Единственным секретом HTC U12 Plus остается цена.
Ссылка:
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Samsung посмеялась над «медленными» iPhone в новой рекламе
Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
Новый смартфон OnePlus 6 засветился на видео
Xiaomi Redmi S2: появились характеристики, цены и изображения смартфона
Самые популярные смартфоны в мире назвали эксперты
Samsung запатентовала новый гибкий и прозрачный смартфон
Samsung тихо анонсировала два смартфона — Galaxy A6 и A6+
Xiaomi представила пятую новинку с начала года — смартфон Mi 6X
Опубликован новый рейтинг самых мощных смартфонов на Android
Лучший смартфон для фото выбрали эксперты
Популярные новости
Для безопасности вашего ребенка. Xiaomi оценила новые смарт-часы для детей в&nbsp;$30 Для безопасности вашего ребенка. Xiaomi оценила новые смарт-часы для детей в $30
Илон Маск первым получит iPhone с&nbsp;бесконечной зарядкой Илон Маск первым получит iPhone с бесконечной зарядкой
Первый кыргызский электромобиль представят через несколько дней Первый кыргызский электромобиль представят через несколько дней
Железный человек Тони Старк и&nbsp;еще 5&nbsp;крутых изобретателей во&nbsp;вселенной Marvel Железный человек Тони Старк и еще 5 крутых изобретателей во вселенной Marvel
Бизнес
&laquo;Cash Back в&nbsp;подарок&raquo; от&nbsp;MegaCom: возврат денег абонентам гарантирован! «Cash Back в подарок» от MegaCom: возврат денег абонентам гарантирован!
Скидки 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия новых O!Store Скидки 20 процентов на аксессуары в честь открытия новых O!Store
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»