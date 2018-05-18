HTC U12 Plus: инсайдер раскрыл почти все секреты о новом флагмане

Известный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) опубликовал официальные изображения смартфона HTC U12 Plus и полный список характеристик.

Компания HTC официально объявила, что U12 Plus станет единственным флагманом компании в 2018 году. Анонс смартфона запланирован на 23 мая.

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Информация инсайдера несколько противоречит ранним утечкам. Так, HTC U12 Plus получит дисплей в 6 дюймов, а не 5,5. Это матрица Super LCD 3 с соотношением сторон 18 : 9. Сканер отпечатков пальцев разместят сзади, под камерой, а вот функция сканирования лица не появится.

Экран HTC U12 Plus защищает стекло Corning Gorilla Glass, а корпус сертифицирован по стандарту IP68 — он обеспечивает полную защиту от пыли и безопасное погружение под воду на полчаса.

У нового флагмана появится улучшенная версия «чувствительных» рамок Edge Sense 2.0: будет больше жестов. Например, дважды сжав корпус, можно адаптировать интерфейс под управление одной рукой или выполнить действие «назад».

В U12 Plus компания возвращается к двойной камере. «Фронталка» тоже двойная, и все модули оснащены оптической стабилизацией изображения. Разрешение: 12 мегапикселей у основной и 8 мегапикселей у фронтальной.

Флагман получит 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения при помощи карт. Аккумулятор — 3500 мАч.

Единственным секретом HTC U12 Plus остается цена.