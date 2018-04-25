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Техноблог

Самая высокая в мире статуя Христа начала раздавать Интернет

Фото Piotr Jędzura/fakt.pl

В короне статуи Иисуса Христа на окраине польского города Свебодзина установили антенны и передатчики для раздачи Интернета. Официально местная церковь или власти об этом не заявляли, но оборудование заметили журналисты, сообщил TJournal.

Журналисты сфотографировали статую Христа с нескольких дронов, на снимках отчетливо видны антенны. Представитель интернет-провайдера подтвердил, что передатчики раздают Интернет, в том числе ближайшим деревням. Он отказался раскрывать детали договора, но добавил, что местному приходу Интернет нужен для системы видеонаблюдения, и их соглашение полностью законно.

В церкви отказали в комментариях, как и в администрации Свебодзина. Опрошенные эксперты отметили, что антенны на такой высоте идеально подходят для раздачи Интернета.

Статуя Христа Царя в Польше вместе с основанием и короной достигает высоты 52 метров. Это выше, чем монумент в боливийском Кочабамбе (41 метр с пьедесталом) и статуи в Рио-де-Жанейро (40 метров с пьедесталом). Памятник открыли в 2010 году, с тех пор это самый высокий монумент Христу в мире.
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