Самая высокая в мире статуя Христа начала раздавать Интернет

В короне статуи Иисуса Христа на окраине польского города Свебодзина установили антенны и передатчики для раздачи Интернета. Официально местная церковь или власти об этом не заявляли, но оборудование заметили журналисты, сообщил TJournal.

Журналисты сфотографировали статую Христа с нескольких дронов, на снимках отчетливо видны антенны. Представитель интернет-провайдера подтвердил, что передатчики раздают Интернет, в том числе ближайшим деревням. Он отказался раскрывать детали договора, но добавил, что местному приходу Интернет нужен для системы видеонаблюдения, и их соглашение полностью законно.

В церкви отказали в комментариях, как и в администрации Свебодзина. Опрошенные эксперты отметили, что антенны на такой высоте идеально подходят для раздачи Интернета.