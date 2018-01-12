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Владельцы iPhone X обнаружили «болезненный» дефект смартфона

Фото РИА «Новости»/Евгения Новоженина. Смартфон iPhone X в магазине re:Store в Москве. Архивное фото

Обладатели iPhone X пожаловались на еще один недостаток смартфона, из-за которого смартфон выдирает волосы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отмечают пользователи, «жертвами» гаджета становятся усы и борода, которые зажимаются в щели между дисплеем и корпусом. Волоски болезненно вырываются при попытке убрать смартфон от лица. Единственным решением проблемы становится покупка чехла для iPhone X.

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Некоторые покупатели отнеслись с юмором к новому дефекту устройства и посоветовали решить проблему с помощью настроек смартфона, «переключив функцию «пинцета» из автоматического режима в ручной».

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Покупатели неоднократно сообщали о дефектах смартфона. В частности, поступали жалобы на загадочные полосы на экране гаджета, щелчки при сжимании корпуса, перезагрузку устройства сразу после включения.
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