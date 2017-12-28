В Казахстане запретили анонимные комментарии в Интернете

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в некоторые законы, связанные с вопросами информации и коммуникаций. Об этом сообщили Tengrinews.kz.
Как отмечается, отныне владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.
Читайте по теме
Предполагается, что пользователь будет размещать информацию под своим именем или псевдонимом. Обезличивание персональных данных возможно на основании и в порядке, определенных соглашением.
Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить используемую при заключении соглашения информацию весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.