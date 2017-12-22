Астероид в форме черепа приближается к Земле

Астероид 2015 TB-145, по форме напоминающий череп, приближается к Земле. На минимальное расстояние к планете он подойдет в 2018 году, сообщил портал ScienceDaily.

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«У нас появится возможность получить новые данные, которые помогут усовершенствовать наши знания об этом теле и о других подобных телах, сближающихся с нашей планетой», — заявил ученый из Института астрофизики Андалусии Пабло Сантос-Санс.

Размер необычного астероида — от 625 до 700 метров , а период вращения — около трех часов. Его поверхность отражает лишь около шести процентов солнечного света.

«Это означает, что он очень темный, с отражательной способностью чуть больше угля», — рассказал Пабло Сантос-Санс.

Небесное тело необычной формы приблизится к Земле в ноябре. Причем это не первый случай, когда оно пролетает мимо планеты.

В прошлый раз астероид пронесся около нее в 2015 году, в ночь на 31 октября. Поэтому астрономы нарекли его «Хэллоуинским».

Предыдущее сближение астероида с Землей произошло довольно близко по астрономическим меркам — 1,3 расстояния от планеты до Луны, сообщило издание Astronomy & Astrophysics. Ожидается, что в 2018 году он пролетит мимо Земли на большем расстоянии.

По прогнозам ученых, следующее сближение астероида 2015 TB-145 с нашей планетой произойдет лишь в 2088 году.