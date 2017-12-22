Астероид в форме черепа приближается к Земле

Астероид 2015 TB-145, по форме напоминающий череп, приближается к Земле. На минимальное расстояние к планете он подойдет в 2018 году, сообщил портал ScienceDaily.
Размер необычного астероида — от 625 до
«Это означает, что он очень темный, с отражательной способностью чуть больше угля», — рассказал Пабло Сантос-Санс.
Небесное тело необычной формы приблизится к Земле в ноябре. Причем это не первый случай, когда оно пролетает мимо планеты.
В прошлый раз астероид пронесся около нее в 2015 году, в ночь на 31 октября. Поэтому астрономы нарекли его «Хэллоуинским».
По прогнозам ученых, следующее сближение астероида 2015 TB-145 с нашей планетой произойдет лишь в 2088 году.