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Техноблог

Накладка от Polaroid превращает смартфон в фотопринтер

Линейка Moto Mods — накладок на заднюю панель смартфонов линейки Motorola Moto Z, расширяющих функциональность — пополнилась оригинальной новинкой, сообщают vesti.ru.

В США открыт прием предварительных заказов на Insta-Share, созданный в сотрудничестве с Polaroid мини-принтер. Как и другие Moto Mods, гаджет крепится на заднюю панель смартфона при помощи магнитов.

Впервые Polaroid Insta-Share Printer был анонсирован на выставке CES в январе 2017 года, одновременно с поступающей в продажу на этой неделе накладкой-колонкой Alexa Speaker со встроенным голосовым помощником Amazon. 

Устройство использует технологию печати без чернил ZINK — она была разработана в Polaroid еще в 90-х, а в 2005-м ZINK выделили в отдельную компанию, которая производит необходимую для ZINK-принтеров термобумагу, а также лицензирует технологию производителям компактных фотопринтеров. Такие принтеры, включая встроенный в новый Moto Mod, выдают снимки размером 2 на 3 дюйма (примерно 5 на 8 см). Цифровые фото для распечатки можно подгружать не только из галереи смартфона, но и из Facebook, Instagram или Google Photos.

Polaroid Insta-Share Printer стоит $199, примерно на $80 больше, чем другие мобильные принтеры Polaroid с технологией ZINK. К тому же портативность новинки достаточно условна — смартфон с такой толстой накладкой поместится далеко не в каждый карман.
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