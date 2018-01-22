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Техноблог

Apple может снять iPhone X с производства из-за низкого спроса

Фото REUTERS. iPhone X оказался одной из самых провальных моделей смартфонов от Apple

Компания Apple может приостановить выпуск iPhone X из-за низкого спроса на китайском рынке. Об этом сообщил Life.

Как отмечается, подобное решение американской компании может впервые нарушить традицию. Ранее Apple не отказывалась от производства нового смартфона после его недавней презентации.

По данным экспертов, большинство китайцев недовольны дисплеем нового смартфона и тем, что его легко разбить.

Кроме того, наибольшей популярностью в стране пользуется iPhone 6, вышедший еще в 2015 году. Десятую версию iPhone могут перестать выпускать после начала продаж обновленной версии.
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