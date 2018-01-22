Apple может снять iPhone X с производства из-за низкого спроса

Компания Apple может приостановить выпуск iPhone X из-за низкого спроса на китайском рынке. Об этом сообщил Life.

Как отмечается, подобное решение американской компании может впервые нарушить традицию. Ранее Apple не отказывалась от производства нового смартфона после его недавней презентации.

По данным экспертов, большинство китайцев недовольны дисплеем нового смартфона и тем, что его легко разбить.

Кроме того, наибольшей популярностью в стране пользуется iPhone 6, вышедший еще в 2015 году. Десятую версию iPhone могут перестать выпускать после начала продаж обновленной версии.