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Техноблог

Дубайские полицейские будут летать на квадрокоптерах

Для полиции эмирата Дубай разработан особый гибрид мотоцикла и квадрокоптера. Устройство было на выставке Gitex, которая проходит в городе с 8 октября, сообщило российское издание vesti.ru.

Оборудованное четырьмя пропеллерами приспособление может передвигаться с водителем или управляться удаленно с помощью пульта дистанционного управления. С ездоком оно может подниматься на высоту до пяти метров, а без человека – до шести километров.

Как сообщается, продолжительность полета при полностью заряженной батарее составит до пяти минут. Устройство можно будет заправлять и традиционным топливом, тогда оно сможет передвигаться до часа.
На квадрокоптер можно будет также погрузить груз весом до 300 килограммов. Он будет развивать скорость до 70 километров в час.

Устройство можно будет использовать и как обычный мотоцикл. Его скорость при движении по земле составит до 200 километров в час, а на одном заряде батареи оно будет способно ездить до восьми часов.
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