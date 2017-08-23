Китайская Meizu официально представила новый смартфон M6 Note

На презентации в Пекине Meizu представила свой новый бюджетный фаблет Meizu M6 Note. Он получил хорошее время работы за счет энергоэффективного процессора и большого аккумулятора, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Читайте по теме Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi Note 5A Двойная камера смартфона (12 + 5 мегапикселей) использует технологию Dual PD focussing, поэтому фокусировка занимает всего 0,03 секунды, а высокая плотность пикселей обеспечивает более четкие снимки. Фронтальная камера — 16 мегапикселей.

Разблокировка устройства с помощью датчика отпечатка пальца в кнопке Home происходит всего за 0,2 секунды. Одного заряда батареи устройства хватит на 10 часов активной работы. В смартфоне будет разъем для наушников.

Meizu M6 Note поставляется в трех цветах – черном, синем и золотом. Также будут три версии смартфонов с разными объемами памяти: 3 ГБ оперативной + 16 ГБ встроенной памяти, 3 ГБ + 32 ГБ, 4 ГБ + 64 ГБ.

У фаблета 5,5-дюймовый Full HD экран, восьмиядерный процессор. Аккумулятор — 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки mCharge.

Самая дорогая версия на 4 ГБ + 64 ГБ будет стоить 1699 юаней (около 17 тысяч сомов) в Китае, версия 3 ГБ + 16 ГБ — 1099 юаней (около 11,3 тысячи сомов), версия 3 ГБ + 32 ГБ — 1299 юаней (около 13,4 тысячи сомов). В Кыргызстане в розницу они будут дороже с учетом торговых наценок.