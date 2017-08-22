Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi Note 5A

Xiaomi представила новый недорогой смартфон Redmi Note 5A. Об этом сообщил портал 3dnews.

Оба аппарата получили 5,5-дюймовый сенсорный дисплей. У смартфона металлический корпус с тремя вариантами расцветки — золотой, розовый и серебристый. Сканер отпечатков разместили на задней стороне, а под дисплеем есть сенсорные кнопки управления.

Redmi Note 5A стал первым смартфоном линейки, у которого есть три отдельных слота для двух сим-карт и карт microSD. В предыдущих моделях был гибридный слот для двух сим-карт или сим-карты и карты памяти.

Фото mi.com. В новом смартфоне сразу три слота в одной линейке

Есть три модели Redmi Note 5A с двумя вариантами процессоров и тремя вариантами объема постоянной и оперативной памяти. «Старшая» модель получила фронтальную камеру на 16 мегапикселей, «младшая» - 13 мегапикселей. Фронтальные камеры у моделей – 5 мегапикселей.

В зависимости от комплектации смартфоны имеют 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32 или 64 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор - 3080 мАч.

Смартфоны поступят в продажу до конца недели. Цена Xiaomi Redmi Note 5A — от $100 до $180 в зависимости от модификации.