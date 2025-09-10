16:59
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Техноблог

Развитие космической инфраструктуры. В Казахстане создадут новый космодром

В Казахстане создадут новый космодром. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

По данным ведомства, в Алматы проходит международный форум Space Days Kazakhstan — 2025, собравший ведущих представителей мировой аэрокосмической отрасли, международных организаций, научного сообщества и бизнеса.

Акорды
Фото Акорды

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков отметил достижения Казахстана в космической отрасли.

«Космическая отрасль Казахстана развивается в самых разных направлениях. От фундаментальной науки до прикладных технологий. От проектирования и создания спутников до предоставления услуг связи, наблюдения Земли и экологического мониторинга. Сегодня на орбите работают спутники дистанционного зондирования Земли KazEOSat-1, KazEOSat-2, KazSTSat, а также спутники связи KazSat-2 и KazSat-3. Мы готовим новое поколение спутниковых группировок, запуск которых запланирован на 2028–2029 годы», — сказал он.

В рамках сессий зарубежные эксперты обсудили ключевые направления международного сотрудничества в развитии космических технологий. Особое внимание было уделено роли космических технологий в сфере образования и науки, а также вопросам подготовки будущих специалистов.

Отдельным пунктом обсуждения стала инициатива по созданию нового космодрома в Казахстане, который станет важным элементом развития национальной и международной космической инфраструктуры.

Напомним, в РК есть космодром Байконур. Основан 12 февраля 1955 года и введен в эксплуатацию 15 мая 1957-го. Сейчас он арендован Россией на период до 2050 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/342898/
просмотров: 201
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;импортозамещенный серийный Sukhoi Superjet 100 совершил свой первый полет В РФ импортозамещенный серийный Sukhoi Superjet 100 совершил свой первый полет
Lenovo представила ноутбук с&nbsp;поворотным экраном для просмотра TikTok Lenovo представила ноутбук с поворотным экраном для просмотра TikTok
Tesla обещает сделать Илона Маска первым триллионером в&nbsp;мировой истории Tesla обещает сделать Илона Маска первым триллионером в мировой истории
TCL представила первый в&nbsp;мире телевизор со&nbsp;встроенной нейросетью Google TCL представила первый в мире телевизор со встроенной нейросетью Google
Бизнес
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
10 сентября, среда
16:51
Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркиндик в Бишкеке Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркинди...
16:48
В Бишкеке произошла массовая драка, возбуждено уголовное дело
16:45
В Нарыне задержан мужчина за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней
16:43
Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
16:40
Замдиректора о снесенном панно в Русской драме: культурной ценности не было