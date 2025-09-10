Развитие космической инфраструктуры. В Казахстане создадут новый космодром

В Казахстане создадут новый космодром. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

По данным ведомства, в Алматы проходит международный форум Space Days Kazakhstan — 2025, собравший ведущих представителей мировой аэрокосмической отрасли, международных организаций, научного сообщества и бизнеса.

Фото Акорды

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков отметил достижения Казахстана в космической отрасли.

«Космическая отрасль Казахстана развивается в самых разных направлениях. От фундаментальной науки до прикладных технологий. От проектирования и создания спутников до предоставления услуг связи, наблюдения Земли и экологического мониторинга. Сегодня на орбите работают спутники дистанционного зондирования Земли KazEOSat-1, KazEOSat-2, KazSTSat, а также спутники связи KazSat-2 и KazSat-3. Мы готовим новое поколение спутниковых группировок, запуск которых запланирован на 2028–2029 годы», — сказал он.

В рамках сессий зарубежные эксперты обсудили ключевые направления международного сотрудничества в развитии космических технологий. Особое внимание было уделено роли космических технологий в сфере образования и науки, а также вопросам подготовки будущих специалистов.

Отдельным пунктом обсуждения стала инициатива по созданию нового космодрома в Казахстане, который станет важным элементом развития национальной и международной космической инфраструктуры.

Напомним, в РК есть космодром Байконур. Основан 12 февраля 1955 года и введен в эксплуатацию 15 мая 1957-го. Сейчас он арендован Россией на период до 2050 года.