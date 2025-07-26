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Техноблог

Солнечное затмение века. Ученые рассказали, когда оно произойдет

Фото из интернета . Солнечное затмение. Архивное фото

Луна полностью закроет собой Солнце на 6 минут 22 секунды — это будет самый продолжительный период полного затмения в XXI столетии. Это будет 2 августа 2027 года, пишет портал Space.com.

По прогнозам, это будет «затмением века» — рекордное по своей продолжительности за все нынешнее столетие. Для сравнения, затмение 8 апреля 2024-го, которое наблюдали в США, Мексике и Канаде, продлилось 4 минуты 28 секунд. Отметим, что в обоих случаях указана максимальная продолжительность: в разных местах охваченной затмением зоны поверхности Земли она отличается.

Интересно, что лучшим местом для наблюдения, по опубликованным данным, станет знаменитый египетский Луксор, где расположен «Город мертвых» — легендарный древний некрополь. Полную фазу затмения увидят также в Испании, Гибралтаре, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и Сомали.

Помимо длительности, это событие примечательно тем, что Луна создаст Солнцу более широкую «завесу», чем обычно: она в этот момент будет на редкость близко к нам. Напомним, что расстояние между Землей и Луной по мере движения спутника по орбите колеблется. В среднем оно составляет 384 тысячи километров, но в момент «затмения века» уменьшится до примерно 360 тысяч километров, отметил портал @hi-tech.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337600/
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