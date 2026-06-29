Китай создаст спутниковую сеть для мониторинга ледников Центральной Азии. Проект представили на международной выставке «Китай — Евразия» в Урумчи, сообщает Синьхуа.

Пять спутников будут отслеживать состояние ледников, водных ресурсов и сельскохозяйственных земель в регионе.

Фото иллюстративное. Китай создаст спутниковую сеть для мониторинга ледников Центральной Азии

Отмечается, что проект по созданию интеллектуальной спутниковой сети для мониторинга природных процессов в Центральной Азии запущен.

На первом этапе «Китайско-Центральноазиатская пространственно-временная интеллектуальная спутниковая сеть» будет состоять из пяти аппаратов. Спутники смогут круглосуточно и независимо от погодных условий наблюдать за ледниками, реками, озерами, геологическими деформациями, а также за состоянием пахотных земель в Синьцзяне и странах Центральной Азии.

Проект реализует Лаборатория интеграции воздушных, наземных и космических систем в Синьцзяне. Обрабатывать полученные данные планируется в международном вычислительном центре региона. На их основе будут создаваться модели для прогнозирования паводков, вызванных таянием снега, выявления болезней сельскохозяйственных культур и вредителей, а также предупреждения природных бедствий. Доступ к этим инструментам должны получить и государства Центральной Азии.

Технические решения в рамках проекта включают «пространственно-временную большую языковую базу, модель мониторинга паводков в результате таяния снега, модель трансграничного сельскохозяйственного мониторинга и многоязычную большую модель», сказано в сообщении.